Twisted Metal: TV-Serie geplant

Der Serien-Wahnsinn geht weiter und Videospiele werden immer mehr zu beliebten Vorlagen: Jetzt ist sogar schon eine TV-Adaption zur zerstörerischen Fahrzeug-Action Twisted Metal ( ab 39,00€ bei kaufen ) geplant! Wie Variety berichtet, haben Sony Pictures Television und PlayStation Productions jetzt grünes Licht für das Projekt gegeben, das mit ein paar prominenten Namen hinter den Kulissen aufwarten kann.Als Drehbuchautor fungiert offenbar Michael Jonathan Smith, der zuletzt mit der unterhaltsamen Serie Cobra Kai auf sich aufmerksam machte. Als Basis für die Geschichte dient ein Konzept von Rhett Reese und Paul Wernick, die bereits an den Filmen rund um Zombieland und Deadpool mitgewirkt haben. Auch bei Twisted Metal will man die Richtung einer Action-Komödie in einem postapokalyptischen Szenario einschlagen. Über mögliche Besetzungen ist noch nichts bekannt, doch soll sich die Handlung um einen Außenseiter drehen, der ein mysteriöses Paket abliefern soll. Unterstützung erhält er dabei von einem schießfreudigen Autodieb, um sich gegen motorisierte Banditen zur Wehr zu setzen, wobei auch Clown Sweet Tooth in seinem Eiswagen eine wichtige Rolle spielen soll.Letztes aktuelles Video: VideoFazit