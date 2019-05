Journey: Die Reise beginnt am 6. Juni auf PC - 4Players.de

the critically-acclaimed JOURNEY by @thatgamecompany comes to PC next week via the @EpicGames Store, pre-orders now available // https://t.co/EArDOve7f5 pic.twitter.com/Kl5v7YpEFQ



— Annapurna Interactive (@A_i) 28. Mai 2019

Der Termin für die PC-Version von Journey steht fest. Das ursprünglich PlayStation-exklusive Abenteuer von thatgamecompany wird in Zusammenarbeit mit Publisher Annapurna Interactive am 6. Juni 2019 erscheinen. Es wird 11,99 Euro kosten und ist (nur) im Epic Games Store erhältlich.Journey erschien 2012 für PlayStation 3 ( zum Test ) und 2015 für PlayStation 4 ( zum Test )."Erkunde die antike und mysteriöse Welt von Journey. Segele über altertümliche Ruinen und gleite durch heiße Sanddünen, um ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken. Spiele alleine oder in Begleitung eines verbündeten Reisenden und erkundet gemeinsam eine nahezu endlos scheinende Welt. Zusammen mit seinen überwältigenden Grafiken und einer grammy-nominierten Musikpartitur bringt euch Journey ein noch nie dagewesenes und atemberaubendes Spielerlebnis."Letztes aktuelles Video: Makers Gamers