Mario Kart 7: Mysteriöser neuer Patch kommt 10 Jahre nach letztem Update

Mario Kart 7: Was verbirgt sich hinter dem neuen Update?

Überraschenderweise spendiert Nintendo dem über zehn Jahre alten Mario Kart 7 ein neues Update. Der Titel erschien bereits 2011 für den 3DS und bekam seinen letzten Patch im Jahr 2012.Der gewählte Zeitpunkt erscheint dabei zunächst zufällig und auch, wenn es sich nummerisch gesehen gerade einmal um den vorletzten Teil der Reihe handelt, hat jener schon so einiges auf dem Buckel. Doch selbst eine ganze Dekade nach der vorangegangenen Aktualisierung scheint Nintendo noch immer nicht zufrieden mit Mario Kart 7 zu sein...Ebenso kurios mutet auch der Inhalt des neuen Patches für Mario Kart 7 an: Während Nintendo mit Patch 1.1, welcher am 15. Mai 2012 veröffentlicht wurde, noch konkrete Probleme wie Shortcut Exploits anging, sind es dieses Mal bloß "mehrere Probleme", die behoben wurden, um den Spielspaß des mehr als zehn Jahre alten 3DS-Titels zu verbessern. Folglich findet ihr den Patch aus dem Jahre 2012 im direkten Vergleich mit jenem, der zu Beginn dieser Woche erschien:(veröffentlicht am 15. Mai 2012)(veröffentlicht am 13. Dezember 2022)Natürlich hält sich die japanische Spieleschmiede wie gewohnt bedeckt, was weitere Informationen hinsichtlich des frischen Updates für Mario Kart 7 anbelangt. Jedoch erscheinen gleich mehrere Möglichkeiten naheliegend, um was es sich mit den Inhalten von Patch 1.2 drehen könnte. So fragt sich beispielsweise Kotaku, ob mit der Verbesserung des Spielspaßes ein Fix für zahlreiche Glitches gemeint sein könnte, die von Speedrunnern seit Jahren ausgenutzt werden.Dataminer OatmealDome vermutet hingegen, mit dem Patch könnten spezifische Sicherheitslücken geschlossen werden, da Nintendo bereits in der Vergangenheit ähnliche Patches für eine Reihe älterer Switch-Spiele veröffentlicht hat. Für Fans der Rennspiel-Reihe hat das Warten auf frisches Futter im Übrigen seit Kurzem ein Ende: Für Mario Kart 8 Deluxe wurde jüngst die dritte Welle des Booster-Streckenpasses veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: VideoFazit