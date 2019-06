Ni No Kuni: Der Fluch der Weissen Königin: Gerücht: Umsetzung für Switch; Remaster für PC und PS4 - 4Players.de

Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered has leaked. pic.twitter.com/9d1PrT2as3



— Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) 7. Juni 2019





What is certain: Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered is coming out in Fall 2019 on PS4/PC may not hit Xbox One. Ni No Kuni: Wrath of the White Witch is coming to Switch in Fall 2019. Key difference being something like 4k resolution support.



— Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) 8. Juni 2019

Im Vorfeld der E3 2019 sind drei Ankündigungen von Bandai Namco Entertainment verführt aufgetaucht. Zu diesen "Leaks" gehört auch die Switch-Umsetzung von Ni No Kuni: Der Fluch der Weissen Königin (Ni no Kuni: Wrath of the White Witch), die im Herbst 2019 erscheinen soll.Für PC und PlayStation 4 wird hingegen ein Remaster mit höherer Auflösung und diversen Performance-Verbesserungen erscheinen. Beide Fassungen sollen auch im Herbst veröffentlicht werden. Eine Umsetzung für Xbox One ist nicht geplant.Ni No Kuni: Der Fluch der Weissen Königin wurde 2013 ausschließlich für PlayStation 3 veröffentlicht. Unseren Test des Anime-Rollenspiels findet ihr hier Letztes aktuelles Video: The Adventures of Oliver