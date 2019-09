Ni No Kuni: Der Fluch der Weissen Königin: Remaster für PC und PlayStation 4 im Trailer - 4Players.de

Am 20. September 2019 wird Ni no Kuni: Der Fluch der Weissen Königin als Remaster für PC (Steam) und PlayStation 4 erscheinen, während die Originalversion (also kein Remaster) für Nintendo Switch veröffentlicht wird. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered wird im folgenden Trailer von Bandai Namco Entertainment vorgestellt.Ni no Kuni: Der Fluch der Weissen Königin Remastered (PlayStation 4 und PC) bietet optische Verbesserungen (Auflösung von 1080p und Bildwiederholrate von 60 Bilder pro Sekunde). Besitzer einer PlayStation 4 Pro haben die Möglichkeit in nativer 4K-Auflösung mit 30 fps oder in 1440p mit 60 fps zu spielen. Switch-Besitzer können das Spiel im TV-Modus in einer Auflösung von 720p mit 30 fps spielen.Letztes aktuelles Video: Remastered Launch Trailer Zum Test von Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin auf PlayStation 3: "Wenn sich große Zeichner des Erzählkinos mit Spielekünstlern zusammentun, dann entstehen solche Panoramen: Saftige grüne Wipfel wiegen sich im Wind, Wolkenschatten ziehen lautlos über das hohe Gras und hinter dem funkelnden Ozean mit seinen tiefblauen Senken schält sich eine mächtige Felswand aus dem Horizont. Die Welt ist so groß und bezaubernd wie das Abenteuer, das in ihr wartet."