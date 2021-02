Geneforge 1 - Mutagen: Neuauflage des Rollenspiel-Oldies für PC erschienen

Screenshot - Geneforge 1 - Mutagen (PC) Screenshot - Geneforge 1 - Mutagen (PC) Screenshot - Geneforge 1 - Mutagen (PC) Screenshot - Geneforge 1 - Mutagen (PC) Screenshot - Geneforge 1 - Mutagen (PC) Screenshot - Geneforge 1 - Mutagen (PC) Screenshot - Geneforge 1 - Mutagen (PC) Screenshot - Geneforge 1 - Mutagen (PC) Screenshot - Geneforge 1 - Mutagen (PC) Screenshot - Geneforge 1 - Mutagen (PC) Screenshot - Geneforge 1 - Mutagen (PC)

Am 24. Februar 2021 und damit fast 20 Jahre nach dem Original-Release haben Spiderweb Software ihr vor knapp einem Jahr erfolgreich per Kickstarter finanziertes Fantasy-Rollenspiel-Remaster Geneforge 1 - Mutagen für PC veröffentlicht. Via Steam GOG und Epic Games Store wird ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 15,99 Euro bzw. 16,79 Euro gewährt. Auf der offiziellen Website ist zudem eine Demo verfügbar. Eine iOS-Adaption für iPad soll ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Geneforge 1 - Mutagene ist ein einzigartiges offenes Fantasy-Abenteuer in einer seltsamen fremden Welt. Du bist einer der Shaper - Zauberer mit der fantastischen Macht, Leben zu erschaffen. Ein Werkzeug, eine Falle, eine Armee? Rufe herbei, was du brauchst. Du erschaffst mächtige Bestien, die dir absolut gehorchen. Also, meistens. Jedenfalls sollte es so sein. Du findest dich auf einer einsamen Insel wieder, auf der es vor mächtigen, lange verlorenen Geheimnissen deines Volkes nur so wimmelt. Und dann sind da noch die Eindringlinge, die dein Wissen stehlen und sich zunutze machen wollen. Finde die großartigen Schätze, die hier versteckt liegen, schneller als sie. Und vernichte die Diebe. Oder schließe dich ihnen an.""Geneforge 1 - Mutagen bietet dir unvergleichliche Freiheit bei der Wahl deiner Spielweise. Vernichte deine Gegner mithilfe von Magie oder tödlichen Tieren. Oder gewinne das Spiel mit List, Diplomatie und Heimlichkeit, ohne je einen Gegner anzugreifen. Wähle unter einer Vielzahl rivalisierender Fraktionen... oder zerstöre einfach alles. Besiege den finalen Boss oder wechsle die Seiten und schließe dich ihm an. Kämpfe alleine mit Klingen, Geschossen oder Magie - oder erschaffe dir eine Armee von maßgeschneiderten Mutantenmonstern.""Geneforge ist ein episches Fantasy-Abenteuer mit über 80 erkundbaren Zonen, über 50 Stunden Gameplay und einmalig hohem Wiederspielwert. Wähle aus Dutzenden Fähigkeiten, Fertigkeiten und Tieren, und erlebe, wie das Spiel jedes Mal unterschiedlich ausgeht. Mach dich auf die Suche nach Hunderten von magischen Artefakten, von denen einige wirklich seltsam sind. Das Rennen um das verloren geglaubte irrsinnige Wissen der Shaper hat begonnen. Wer wird gewinnen? Es liegt in deiner Hand."Letztes aktuelles Video: Trailer