Tekken X Street Fighter: Der Tekken-Producer lotet das Interesse an dem Projekt aus - 4Players.de

Let me be honest. What percentage of you are really waiting for "TEKKEN x Street Fighter"?



(My marketing view is that TK7 and SFV are selling very well, so there is no opportunity to drop TK x SF on the market).



— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 13, 2019

Die Entwicklung von Tekken X Street Fighter liegt bekanntlich seit 2016 auf Eis. Katsuhiro Harada (Game Director und Tekken-Producer bei Bandai Namco Entertainment) versuchte kürzlich herauszufinden , ob noch Interesse an dem Projekt bestehen würde. Via Twitter fragte er, ob die Spieler noch auf Tekken X Street Fighter warten würden. Er bat um ehrliche Antworten. Harada selbst ist der Auffassung (aus Marketing-Sicht), dass sich sowohl Tekken 7 als auch Street Fighter 5 im Moment sehr gut verkaufen würden und es bei der aktuellen Marktsituation keine Möglichkeit geben würde, Tekken X Street Fighter zu veröffentlichen.66.608 Stimmen wurden bei der Umfrage auf Twitter abgegeben. Drei Antwortmöglichkeiten gab es. 59 Prozent antworteten mit "Natürlich warte ich ...". 13 Prozent der Befragten wählten die Option "Vergiss es, was auch immer...". 28 Prozent entschieden sich für "Frag mich nicht nach dem Scheiß".