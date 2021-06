Tekken X Street Fighter: Entwicklung offiziell eingestellt

Es hatte sich zwar schon länger angedeutet, aber jetzt herrscht Gewissheit: Bandai Namco hat die Arbeiten am Prügelspiel-Crossover Tekken X Street Fighter eingestellt. Das hat Projektleiter und Designer Katsuhiro Harada höchstpersönlich in seinem Podcast Harada's Bar bestätigt, wie u.a. Comicbook.com meldet.Das Projekt, mit dem Bandai Namco das Gegenstück zu Street Fighter X Tekken abliefern wollte, startete im Jahr 2012. Als es auf Eis gelegt wurde, betrug der Entwicklungsfortschritt laut Harada etwa 30 Prozent. Dabei hatte man bereits einige 3D-Charaktermodelle entworfen, die nach Angaben von Harada richtig gut ausgesehen haben. "Wir hätten sie gerne gezeigt, aber das Projekt ist gestorben", heißt es vom Tekken-Designer, der damit das Ende der Entwicklung besiegelt.Ende 2019 wurde ein letztes Mal ausgelotet, ob seitens der Spieler überhaupt noch ein Interesse an dem Crossover besteht. Gleichzeitig brachten Capcom und Bandai Namco neue Iterationen ihrer Fighting Games auf den Markt. Dabei erwiesen sich sowohl Tekken 7 als auch Street Fighter V als erfolgreiche Vertreter des Genres, was eigentlich für die Verwirklichung eines Crossovers gesprochen hätte.Das Gegenstück Street Fighter X Tekken, bei dem Capcom beide Reihen vereinte, erschien übrigens 2012 und hat sich in unserem Test sogar bis zum Gold-Award vorkämpfen können.