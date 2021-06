Tekken X Street Fighter: Entwicklung offiziell eingestellt - Harada relativiert in Richtigstellung

Aktualisierung vom 22. Juni 2021, 10:30 Uhr:



Nach der gestrigen Meldung, wonach Tekken X Street Fighter endgültig eingestellt wurde, meldete sich jetzt Katsuhiro Harada erneut zu Wort und sah sich dabei zu einer Richtigstellung gezwungen. Offenbar wurden seine Ausführungen zum Spiel in der englischen Übersetzung nicht richtig wiedergegeben - und das, obwohl die besagten Untertitel von seinem offiziellen Kanal stammen. Demnach bezeichnete er das Projekt nicht als "tot" und "gestoppt", sondern eher als "pausiert" bzw. "auf Eis gelegt".



Durch diesen kleinen, aber feinen Unterschied will Harada betonen, dass durchaus noch Hoffnung darauf besteht, dass es mit der Entwicklung von Tekken X Street Fighter noch weitergehen könnte. Das liegt aber offenbar nicht nur in den Händen von Bandai Namco, sondern auch Capcom.



"Wir haben immer noch die Hoffnung, dass es mit der Entwicklung von TKxSF weitergeht, sobald sich eine Gelegenheit ergibt. Ein solcher Titel kann aber nicht nur wegen des Marketings und Brandings von einem Unternehmen verschoben werden, sondern wirkt sich auch auf die gegenseitigen Entwickler-Ressourcen aus. Aktuell warten wir einfach auf die richtige Gelegenheit", stellt Harada klar.





In Harada's Bar Radio: Part 1 (EN Sub) we prioritized ease of reading which made it possible to cover only about 1/3 of the nuance with subtitles. This allowed for some misunderstandings.

The original meaning and nuance were later detailed by Harada here: https://t.co/NcoGK9xNnz



— Harada’s Bar/はらだのばぁー (@HaradasBar) June 18, 2021



Ursprüngliche Nachricht vom 21.Juni 2021: Nach der gestrigen Meldung, wonach Tekken X Street Fighter endgültig eingestellt wurde, meldete sich jetzt Katsuhiro Harada erneut zu Wort und sah sich dabei zu einer Richtigstellung gezwungen. Offenbar wurden seine Ausführungen zum Spiel in der englischen Übersetzung nicht richtig wiedergegeben - und das, obwohl die besagten Untertitel von seinem offiziellen Kanal stammen. Demnach bezeichnete er das Projekt nicht als "tot" und "gestoppt", sondern eher als "pausiert" bzw. "auf Eis gelegt".Durch diesen kleinen, aber feinen Unterschied will Harada betonen, dass durchaus noch Hoffnung darauf besteht, dass es mit der Entwicklung von Tekken X Street Fighter noch weitergehen könnte. Das liegt aber offenbar nicht nur in den Händen von Bandai Namco, sondern auch Capcom."Wir haben immer noch die Hoffnung, dass es mit der Entwicklung von TKxSF weitergeht, sobald sich eine Gelegenheit ergibt. Ein solcher Titel kann aber nicht nur wegen des Marketings und Brandings von einem Unternehmen verschoben werden, sondern wirkt sich auch auf die gegenseitigen Entwickler-Ressourcen aus. Aktuell warten wir einfach auf die richtige Gelegenheit", stellt Harada klar.

Es hatte sich zwar schon länger angedeutet, aber jetzt herrscht Gewissheit: Bandai Namco hat die Arbeiten am Prügelspiel-Crossover Tekken X Street Fighter eingestellt. Das hat Projektleiter und Designer Katsuhiro Harada höchstpersönlich in seinem Podcast Harada's Bar bestätigt, wie u.a. Comicbook.com meldet.Das Projekt, mit dem Bandai Namco das Gegenstück zu Street Fighter X Tekken abliefern wollte, startete im Jahr 2012. Als es auf Eis gelegt wurde, betrug der Entwicklungsfortschritt laut Harada etwa 30 Prozent. Dabei hatte man bereits einige 3D-Charaktermodelle entworfen, die nach Angaben von Harada richtig gut ausgesehen haben. "Wir hätten sie gerne gezeigt, aber das Projekt ist gestorben", heißt es vom Tekken-Designer, der damit das Ende der Entwicklung besiegelt.Ende 2019 wurde ein letztes Mal ausgelotet, ob seitens der Spieler überhaupt noch ein Interesse an dem Crossover besteht. Gleichzeitig brachten Capcom und Bandai Namco neue Iterationen ihrer Fighting Games auf den Markt. Dabei erwiesen sich sowohl Tekken 7 als auch Street Fighter V als erfolgreiche Vertreter des Genres, was eigentlich für die Verwirklichung eines Crossovers gesprochen hätte.Das Gegenstück Street Fighter X Tekken, bei dem Capcom beide Reihen vereinte, erschien übrigens 2012 und hat sich in unserem Test sogar bis zum Gold-Award vorkämpfen können.