Torchlight 2: Zusätzliche Begleiter für Vorbesteller der Konsolenadaptionen - 4Players.de

Einhorn (Exklusiv für Nintendo Switch) - Ein pinkes, funkelndes und gehörntes Pferd, das mit Freude über seine Feinde hüpft.

Feuerkobold (Exklusiv für Xbox One) - Ein feuriger kleiner Halunke, der Feuer und Rauch mit sich bringt.

Fee (Exklusiv für PlayStation 4) - Eine magische Fee mit majestätischen Schmetterlingsflügeln.

Yapper (Exklusiv für Vorverkauf) - Der beliebte grünhäutige Goblin aus dem kommenden ARPG, Torchlight Frontiers.



Weiter heißt es vom Hersteller: "Torchlight II ist die Fortsetzung von Runic Games' preisgekröntem Spiel Torchlight. Genau wie das erste Torchlight-Spiel hat der Nachfolger eine spielerische Grafik, wilde Kämpfe, ein charakteristisches Begleitersystem und eine umfangreiche Charakterentwicklung. Die Konsolenversion bewahrt all diese Mechaniken, während es gleichzeitig Steuerung und Zielsystem verbessert sowie eine neue Benutzeroberfläche vorstellt, die speziell auf Konsolenspieler ausgerichtet ist. Spieler werden außerdem aktualisierte Erfolge und Trophäen verdienen können und exklusive neue Begleiter kennenlernen. Torchlight II bietet einen Vier-Spielermodus, durch den Spieler sich auf allen drei Plattformen online mit ihren Freunden in die Schlacht stürzen können oder ad hoc auf der Nintendo Switch."

Wer das am 3. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinende Action-Rollenspiel Torchlight 2 via PlayStation Store Microsoft Store oder eShop vorbestellt, erhält je nach Plattform zusätzliche Begleiter im Spiel, wie Perfect World und Runic Games bekannt geben:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer