Torchlight 2: Action-Rollenspiel für PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht - 4Players.de

Runic Games, Panic Button und Perfect World haben das 2012 für PC (zum Test ) erschienene Action-Rollenspiel Torchlight 2 am 3. September 2019 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop schlägt jeweils mit 19,99 Euro zu Buche. Weiter heißt es vom Publisher: "Panic Button Games hat eine neue Version des Spiels speziell für die heutige Konsolengeneration entwickelt, die zusätzliche Inhalte bietet, zu denen auch exklusive Begleiter für jede der Plattformen zählen.Fans des Dungeon-Crawlers werden so alle Mechaniken, die die ursprüngliche Torchlight-Reihe definierten, neu entdecken können - rasante und actionreiche Kämpfe, weitreichende Möglichkeiten zur Charakteranpassung und ein charakteristisches Begleitersystem. Die Konsolenversion bietet zudem eine verbesserte Steuerung, ein überarbeitetes Zielsystem und eine neue Benutzeroberfläche, die speziell auf die Konsolenumgebung zugeschnitten ist. Torchlight II auf Konsolen bringt darüber hinaus auch neue Trophäen und Erfolge sowie vier exklusive Begleiter - das Einhorn für die Nintendo Switch, die Fee für die PlayStation 4, den Feuerkobold für die Xbox One und den Goblin Yapper für alle Vorbesteller.""Wir freuen uns darauf, Spieler wieder in der Welt von Torchlight willkommen zu heißen", so Yoon Im, COO von Perfect World Entertainment. "Panic Button Games hat eine fantastische Arbeit dabei geleistet, die Magie von Torchlight II auf Konsolen zu übertragen. Nun kann eine neue Generation von Spielern entdecken, warum dieses Spiel unter RPG-Fans als Kultklassiker gilt!""Die Entwicklung von Torchlight II für Konsolen war eine echte Herzensangelegenheit für unser Team", so Dan Hernberg, Head of Produktion bei Panic Button. "Als langjährige Fans der Torchlight-Reihe waren wir hellauf begeistert, als Perfect World sich dafür entschieden hat, uns mit der Portierung dieses Kultspiels zu beauftragen. Wir hoffen, dass Torchlight-Fans sich genauso sehr wie wir selbst darauf freuen, das Abenteuer neu zu erleben. Gold und Ruhm warten!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One Switch