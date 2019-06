S.T.A.L.K.E.R. 2: Info-Häppchen: Stalker-Trilogie als Vorbild und kein Battle Royale - 4Players.de

In einem Video-Interview ( Antishnaps bei YouTube via DSOG ) sprechen einige der Entwickler von GSC Game World über ihre Pläne für S.T.A.L.K.E.R. 2. Es würde demnach viele Inspirationsquellen (Bücher, Filme, Spiele) für den aktuell in Entwicklung befindlichen Nachfolger geben, aber die Hauptinspiration sei die ursprüngliche S.T.A.L.K.E.R.-Trilogie (Shadow of Chernobyl, Clear Sky und Call of Pripyat). Sie wollen viel Wert auf die Schaffung einer möglichst einzigartigen Atmosphäre der Spielwelt legen und genau deswegen hätten sie das reale Gebiet auch mehrfach besucht, um neue Eindrücke zu bekommen - als Vergleichsmaßstab wird Shadow of Chernobyl zum damaligen Releasezeitpunkt genannt.Umgesetzt werden soll das Unterfangen in zeitgemäßer Grafik. Es soll "really modern" aussehen. Weitere Angaben wurden nicht gemacht, aber zumindest erteilten die Entwickler einem Battle-Royale-Multiplayer-Modus eine klare Absage (vgl. Fear The Wolves). Mod-Tools zur Erstellung von Modifikationen seien ebenfalls geplant. Virtual-Reality-Unterstützung ist nicht zu erwarten. Als Erscheinungstermin wird das Jahr 2021 genannt.