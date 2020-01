S.T.A.L.K.E.R. 2: Unreal Engine und Mod-Unterstützung bestätigt - 4Players.de

James Dean schrieb am 03.01.2020 um 10:39 Uhr

"Die Entwickler stellten aber klar, dass diese Engine-Ankündigung in keinerlei Verbindung zu möglichen Plattformen oder digitalen Shops stehen würde."

Epic Exklusivität ist doch so gut wie bestätigt, so wie hier die Unreal-Engine beworben wird. Vermutlich haben sie sich extra für die Unreal-Engine entschieden, weil sie auf ein Angebot von Epic und die Epic-Moneys hoffen.

X-Ray-Engine 2.0 hätte so viel mehr gebracht.