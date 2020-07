S.T.A.L.K.E.R. 2: Konsolen-Premiere auf der Xbox Series X; erste Details

Screenshot - S.T.A.L.K.E.R. 2 (PC, XboxSeriesX) Screenshot - S.T.A.L.K.E.R. 2 (PC, XboxSeriesX) Screenshot - S.T.A.L.K.E.R. 2 (PC, XboxSeriesX) Screenshot - S.T.A.L.K.E.R. 2 (PC, XboxSeriesX)

Eine der größeren Überraschungen: S.T.A.L.K.E.R. 2 wird seine konsolenexklusive Premiere (zeitexklusiv) auf der Xbox Series X feiern, dies kündigte GSC Game World bei der Xbox Games Showcase offiziell an. Das Spiel wird ebenfalls für PC erscheinen. Es wird auch im Xbox Game Pass enthalten sein.In der Zwischenzeit hat GSC Game World weitere Details verraten. Laut der Pressemitteilung wird die Zone als eine der bisher größten offenen Welten beschrieben. S.T.A.L.K.E.R. 2 wird eine verzweigte Geschichte mit mehreren Enden bieten und während des Story-Verlaufs wird man unbequeme Entscheidungen mit harten Konsequenzen treffen müssen. Einige dieser Entscheidungen sollen auch die Welt verändern. Das Simulationssystem "A-Life 2" soll für das Verhalten von Charakteren und Mutanten sorgen. Jeder Partie soll einzigartig sein, da in jedem Moment viele Dinge in der Spielwelt passieren sollen, auch wenn der Spieler sie nicht direkt miterlebt.Microsoft: "Das preisgekrönte PC-Franchise, das Millionen von Spielern so lieben, gibt mit S.T.A.L.K.E.R. 2 auf Xbox Series X ein echtes Konsolen-Debüt der nächsten Generation. Erlebe eine einzigartige Mischung aus Ego-Shooter, immersiver Simulation und Horror."