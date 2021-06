S.T.A.L.K.E.R. 2 - Heart of Chernobyl: Erscheint Ende April 2022 - auch im Game Pass

In diesem Jahr wird es zwar nichts mehr mit dem Release von S.T.A.L.K.E.R. 2, doch beim Xbox Showcase hatten GSC Game World einen konkreten Termin für das kommende Jahr im Gepäck: Demnach erscheint der Endzeit-Shooter am 28. April für PC und Xbox.Laut IGN ist die Exklusivität jedoch auf drei Monate beschränkt und es dürften danach Umsetzungen für weitere Plattformen folgen. Zum Start wird S.T.A.L.K.E.R. 2, dessen Untertitel "Heart of Chernobyl" ebenfalls enthüllt wurde, auch im Game Pass verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: EntwicklerTagebuch Dev Highlights