S.T.A.L.K.E.R. 2 - Heart of Chernobyl: Video: GSC Game World hebt einige Aspekte aus dem E3-Trailer hervor

Bei der Xbox & Bethesda Showcase auf der E3 2021 wurde S.T.A.L.K.E.R. 2 - Heart of Chernobyl mit einem Trailer näher präsentiert. Dieses Video haben die Entwickler (GSC Game World) mittlerweile erneut veröffentlicht und mit eigenen Kommentaren unterlegt, in dem sie auf einige Aspekte näher eingehen. So wird eine neue Fraktion angedeutet, ein aus S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky bekannter Sumpf gezeigt und der Unterschlupf in Chernobyl-2 vorgestellt. Auch die Animationen der Charaktere werden hervorgehoben.S.T.A.L.K.E.R. 2 - Heart of Chernobyl erscheint am 28. April 2022 für PC und Xbox - inkl. Xbox Game Pass. Laut IGN ist die Exklusivität jedoch auf drei Monate beschränkt und es dürften danach Umsetzungen für weitere Plattformen folgen.Letztes aktuelles Video: Dev Highlights E3 2021