S.T.A.L.K.E.R. 2 - Heart of Chernobyl: Bis zu 180 GB Speicherplatz-Bedarf?

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobylsoll am 28. April 2022 für PC und Xbox Series X|S veröffentlicht werden. Es bleibt also genug Zeit, einige andere Titel durchzuspielen und damit evtl. Raum auf der Festplatte zu schaffen Denn sow wie es derzeit aussieht, wird der Titel einiges an Speicherplatz benötigen. Laut der Vorbesteller-Seite des Spiels im Xbo Store wird der Bedarf von S.T.A.L.K.E.R 2 für Xbox Series X|S ungefähr bei 180 GB liegen. Allerdings scheint man sich schon jetzt nicht ganz sicher zu sein: Die Detail-Ansicht des Spiels gibt sich mit "nur" 150 GB zufrieden. Da die Speichergröße hier als "ungefähr" angegeben ist, könnte diese bis zur Veröffentlichung natürlich noch ein wenig sinken, was vor allem für Spieler auf der Xbox Series S von Vorteil wäre - schließlich besitzt die Konsole nur etwa 360 GB an nutzbarem Festplatten-Speicher.Auf Steam ist der Titel ebenfalls mit einer Größe von 150 GB gelistet, was natürlich immer noch einen enormen Platzbedarf darstellt. Zusätzlich werden als empfohlene Systemvoraussetzungen ein AMD Ryzen 7 3700X respektive ein Intel Core i7-9700k, eine Radeon RX 5799 XT oder eine GeForce GTX 1080 Ti sowie 16 GB Arbeitsspeicher verlangt.S.T.A.L.K.E.R. 2 wird einer der ersten veröffentlichten Titel sein, der auf die neue Unreal Engine 5 setzt - ob dies als Erklärung für den üppigen Bedarf sowie die recht anspruchsvollen Systemvoraussetzungen ausreicht, lässt sich aber noch nicht abschätzen. Es sind jedoch noch einige Monate, bis der Titel tatsächlich veröffentlicht wird, einige dieser Angaben könnten sich also noch ändern.Das Spiel wird übrigens auch direkt zur Veröffentlichung für alle Mitglieder des Xbox Game Pass zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Dev Highlights E3 2021