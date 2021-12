S.T.A.L.K.E.R. 2 - Heart of Chernobyl: Entwickler GSC Game World kündigt NFTs für den Survival-Shooter an

Ubisoft macht es mit den NFTs in Ghost Recon Wildlands vor und andere ziehen nach: Wie u.a. The Verge berichtet, hat sich GSC Game World dazu entschlossen, im Horror-Survival-Shooter bereits zur Veröffentlichung im nächsten Jahr so genannte NFTs ('Non-Fungible Tokens" anzubieten.Dafür hat GSC Game World das "S.T.A.L.K.E.R. Metaverse" angekündigt, das Blockchain-Technologie nutzen wird, damit "die Community ein Stück S.T.A.L.K.E.R. 2 besitzt." Dazu gehört u.a. die Möglichkeit der "allererste Metahuman" zu werden, was GSC Game World als einen sehr detailliert gerenderten NPC-Charakter zu definieren scheint. Um ein "Metahuman" zu werden, können Spieler auf ein NFT bieten, das im Rahmen einer Auktion im Januar 2022 versteigert wird. Dafür arbeitet das Entwicklerstudio mit der NFT-Plattform DMarket zusammen. Wer auch immer das NFT "besitzt", um ein NPC im Spiel zu werden, kann es bis zu einem bestimmten Datum nach der Auktion verkaufen oder behalten.Wie genau der Besitzer des NFT in das Spiel kommt, erklärt Evgeniy Grygorovych (CEO von GSC Game World) in einem E-Mail-Statement an The Verge: "Die Idee des NFT ist es, seinem Besitzer das Recht zu geben, die eigene Identität durch einen NPC im Spiel zu erstellen. Die Person muss für ein detailliertes Scanverfahren in unser Studio kommen. Danach haben wir alles, um die Person in der Spielewelt als einen der Charaktere erscheinen zu lassen."GSC Game World plant neben den "Metahumans" auch andere NFTs zu veröffentlichen, nennt dazu aber noch keine Einzelheiten. Außerdem werden die NFTs laut der Entwicklern keinen Einfluss auf das Spielgeschehen haben.S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl wird am 28. April 2022 für PC und Xbox Series X|S veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Dev Highlights E3 2021