S.T.A.L.K.E.R. 2 - Heart of Chernobyl: Entwickler GSC Game World verschiebt den Release auf Ende des Jahres

.T.A.L.K.E.R. 2 sollte eigentlich am 28. April 2022 erscheinen, aber Entwickler GSC Game World hat in dieser Hinsicht schlechte Nachrichten. Auf Twitter gab das Studio bekannt, dass der Veröffentlichungstermin des Actionspiels auf den 8. Dezember 2022 verschoben wurde.Im Statement hieß es, dass die Entscheidung der Spielverschiebung "nicht leicht gefallen ist". Dies soll aber ermöglichen, ein Spiel zu liefern, "das den Erwartungen gerecht werden kann". Weiterhin schreiben die Entwickler: "Diese zusätzlichen sieben Monate der Entwicklung sind notwendig, um unsere Vision zu erfüllen und den gewünschten Zustand des Spiels zu erreichen. STALKER 2 ist das größte Projekt in der Geschichte von GSC, und es muss gründlich getestet und optimiert werden. Wir sind davon überzeugt, dass die Entwicklung so lange wie nötig dauern sollte, insbesondere bei einem solchen Projekt."Die Erklärung endet damit, dass den Fans versprochen wird, dass weitere Informationen, Updates und Showcases für das Spiel zu gegebener Zeit kommen werden und dass das Team ein "aufregendes und wichtiges Jahr vor sich hat". Nach der Ankündigung von NFTs in S.T.A.L.K.E.R. 2 ist die Verschiebung des Release-Termins wahrscheinlich eine noch größere Enttäuschung für Fans. Wenigstens sind die Entwickler mit ihrer NFT-Integration zurückgerudert (wir berichteten ).S.T.A.L.K.E.R. 2 wird nun ab dem 8. Dezember 2022 für die Xbox Series X|S und den PC erhältlich sein. Für alle Abonnenten des Game Pass wird das Spiel bereits ab Release verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Dev Highlights E3 2021