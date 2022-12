S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: Neuer Trailer zeigt Gameplay, Inventar und die Zone

S.T.A.L.K.E.R. 2: Neues Gameplay aus der Zone

Release für 2023 geplant

Obwohl vom Krieg in der Ukraine unmittelbar betroffen, arbeitet Entwickler GSC Game World motiviert an der Fertigstellung von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Den aktuellen Fortschritt präsentiert das Team in einem neuen Trailer.Der wurde bereits gestern vorab angekündigt und zeigt wie zuvor versprochen frische Gameplay-Eindrücke. Die stammen dabei offenbar aus einer recht aktuellen Version des Open World-Shooters, der voraussichtlich 2023 erscheinen soll.Der als "Come to Me" bezeichnete Trailer ist über zwei Minuten lang und präsentiert einen Mix aus Dialogsequenzen und Gameplay-Abschnitten. Erstere gewähren dabei einen kleinen Ausblick auf die Story von S.T.A.L.K.E.R. 2: Gemäß eines Charakters haben verschiedene Wissenschaftler jahrelang daran geforscht, die Noosphäre, ein Informationsfeld der Erde, anzuzapfen und mittlerweile sei ihnen das gelungen. Die Auswirkungen davon erlebt ihr nun als Spieler.Davon ab zeigt der Trailer immer wieder einzelne Gameplay-Ausschnitte aus der Zone, also der verstrahlten Umgebung des Atomkraftwerks Chornobyl. Die ist natürlich wie bereits in den Vorgängern bei weitem kein Zuckerschlecken. Neben gefährlichen Anomalien, die ihr sicherheitshalber mit Schrauben aufdeckt, erwarten euch mutierte Kreaturen und Banditen, welche nur allzu gerne eure Ausrüstung hätten.Zwischendurch ist im Trailer auch erstmalig das UI zu sehen. Das fällt die meiste Zeit recht spartanisch aus und bietet lediglich die wichtigsten Informationen, wie Lebensanzeige, aktuellen Munitionsstand der Waffe und einen Kompass. Auch ein erster Blick auf die Inventarverwaltung gibt es zu erhaschen, bei der schnell ersichtlich wird, dass ihr erneut nicht alles mitnehmen könnt, was ihr unterwegs erbeutet.Trotz der schwierigen Umstände, mit denen das Entwicklerteam von GSC Game World zu kämpfen hat, soll S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl im kommenden Jahr erscheinen. Einen genauen Releasetermin gibt es bisher aber nicht – es bleibt bei grob 2023.Die Open World dürfen jedoch beim Erscheinen nur PC- und Xbox Series X | S-Spieler betreten. Eine mögliche Umsetzung für die PlayStation 5 wird wenn überhaupt erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Außerdem erscheint S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl direkt am ersten Tag im Xbox Game Pass von Microsoft.Letztes aktuelles Video: Dev Highlights E3 2021