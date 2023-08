S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: Mögliches Release-Datum des heiß erwarteten Shooters noch dieses Jahr

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl könnte noch dieses Jahr erscheinen

So sicher ist der Leak aus dem Plaion Store

Seit der ersten Ankündigung vonim Jahr 2010 warten Fans der Serie geduldig auf den Nachfolger des grandiosen Shooters. Neuesten Informationen zufolge könnte esendlich soweit sein.Auch wenn es sich nicht um offizielle Informationen des Entwicklers handelt, sondern um einen Leak im Store des Publishers Plaion , gibt es einige Gründe, die für eine Veröffentlichung in diesem Jahr sprechen könnten.Die Entwicklungsgeschichte vonist lang und steinig, bereits 2010 kündigte Entwickler GSC Game World den Nachfolger für einen Release im Jahr 2012 an, doch leider sollte alles anders kommen. Nachdem das Studio in finanzielle Schwierigkeiten geriet und 75 Prozent der Mitarbeiter entlassen musste, wurde dieErst seit 2014 wird wieder an der Fortsetzung der Reihe gearbeitet, doch auch 2022 wurde das Studio noch einmal durch den russischen Einmarsch in die Ukraine gebremst. Dies ist auch der Grund, warum der Titel des Spiels von "Heart of Chernobyl" in die ukrainische Schreibweise "Heart of Chornobyl" geändert wurde.Inzwischen sind die Arbeiten nicht nur wieder aufgenommen worden, sondern stehen offenbar kurz vor dem Abschluss, wie ein Leak im Store des deutschen Publishers Plaion zeigt. Dort ist als Release-Datum für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dereingetragen, was darauf schließen lässt, dass der zweite Teil der Reihe noch in diesem Jahr erscheint.Natürlich könnte es sich bei dem Datum auch nur um einen Platzhalter handeln, denn offiziell bestätigt ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts. Allerdings datiert Plaion Titel ohne festes Veröffentlichungsdatum in der Regel auf den 31. Dezember 2023. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl fällt hier also schon mal aus dem Rahmen.Das gewählte Datum ist zudem ein Freitag, einer der beliebtesten Tage für den Release eines neuen Spiels. Hinzu kommt, dass Plaion bereits in der Vergangenheit bei der Veröffentlichung des Darksiders-Ports für die Switch das Release-Datum vorab über den hauseigenen Store durchsickern ließ - es könnte also durchaus sein, dass dies auch hier wieder der Fall ist.Zugegebenermaßen handelt es sich hierbei immer noch um, aber da derzeit nur wenige große Spiele im Dezember erscheinen, wäre der Termin taktisch sicherlich nicht schlecht gewählt. Falls ihr bis zum Dezember also noch auf der Suche nach einem passenden Zeitvertreib seid, solltet ihr vielleicht mal einen Blick aufwerfen. Der Nachfolger des beliebten Rollenspiels überholt sogarauf