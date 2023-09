Stalker 2: Heart of Chornobyl: GSC Game World fahren trotz Brand mit der Entwicklung fort

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl: Feuer zerlegt eine Büro-Etage

In den Prager Büroräumen vom Entwickler GSC Game World ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das Studio ist für den kommenden Horror-Shooterverantwortlich, der Anfang 2024 erscheinen soll.Bei demwurde eine der drei Etagen, die dem Studio gehören, stark beschädigt. Dort hatten die Backup-Server für die Entwicklung des Spiels gestanden und auch die Räume an sich müssen nun renoviert werden. Insgesamt entstand ein. Verletzt oder getötet wurde zum Glück niemand.Das tschechische Magazin Vortex erfuhr von einer anonymen Quelle von einem Brand in den Büros der Entwickler von S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl , der wahrscheinlich durch einenentstanden ist. Die genaue Ursache ist allerdings unklar. Am Samstag bestätigte GSC-Mitarbeiterin Olga Ryzhko den Wahrheitsgehalt dieser Infos – es gab einen Brand, verletzt wurde niemand, doch es gibt einen hohen Sachschaden.In Prag aufgehalten hatte sich das ukrainische Studio wegen dem russischen Angriffskrieg auf die Ukranie. Wegen akuter Gefahr mussten viele Mitarbeiter mit ihren Familien umziehen, um in Tschechien mit der Entwicklung von S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl fortzufahren. Das hatte die Entwicklung des Horror-Shooters bereits. In Prag konnten sie mit der Entwicklung fortfahren und hatten sich auf drei Etagen aufgeteilt – auf einer davon brach nun das Feuer aus. Es sei Ryzhko zufolge zeitnah gelöscht worden, dennoch müsse die ganze Etage jetzt renoviert werden.Auf dem offiziellen Discord -Server des Spiels hatte einer der Entwickler gesagt, dass die Arbeit an dem Spiel dennoch weitergehe. „Keine Anomalie wird uns davon abhalten, unser Ziel zu erreichen“, schreibt er. Auf der diesjährigen gamescom in Köln konnte man