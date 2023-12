Stalker 2: Heart of Chornobyl: Neuer Trailer verrät Release-Zeitraum im nächsten Jahr

Stalker 2: Neuer Strider-Trailer – Release für Anfang 2024 geplant

Der ukrainische Videospielentwicklerspendiert uns nicht nur einen brandneuenzum mit Spannung erwarteten. Auch einen konkretengibt man nun bekannt.So sei die Fortsetzung des gefeierten Erstlings bereits in derangekommen, wie es jetzt heißt. Mit der Veröffentlichung plane man deshalb in gar nicht mehr allzu weiter Ferne.Das Entwicklerstudio veröffentlichte das brandneue Videomaterial in Form des sogenannten, in welchem natürlich auch der gleichnamige Charakter zu sehen ist. Am Ende des fast zweieinhalbminütigen Clips heißt es schlicht und einfach "", womit sich der Release-Zeitraum zumindest schon einmal etwas eingrenzen lässt. Einenfür die Veröffentlichung von Stalker 2 nannte man allerdings nicht.Dass GSCdazu aber schon in den nächsten Tagen eine günstige Gelegenheit geboten bekommt, lässt darauf hoffen, dass wir bald sogar noch etwas mehr wissen. Amfindet die wohl wichtigste Preisverleihung in der Welt der Videospiele statt und es ist durchaus vorstellbar, dass die Entwickler diesen Termin nutzen, um dasvon Stalker 2 festzunageln.Während der PC Gaming Show erklärte , seines Zeichens CEO von GSC Game World, jüngst, dass sich die Entwicklung des heißersehnten Titels langsam aber sicher ihrem Ende neigt. „Dieses Spiel ist das größte und komplexeste Spiel in unserem Leben. Es war von Anfang an ehrgeizig und entwickelte sich zu einer ultimativen Herausforderung“, erklärt er stolz. „Es hat eine extreme Bedeutung und eine zutiefst persönliche Verbindung für uns, da es unter den denkbar stressigsten Bedingungen entstanden ist“.Ursprünglich sollte Stalker 2 bereits imveröffentlicht werden. Der noch immer anhaltendezwischen Russland und der Ukraine erschwerte es den Entwicklern jedoch, sodass der Shooter immer wieder verschoben werden musste. Zudem hatteundzu kämpfen.Letztes aktuelles Video: Dev Highlights E3 2021