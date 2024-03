S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy im Bundle oder einzeln für Konsolenspieler

Rund ein halbes Jahr vor dem geplanten Release von, wird der Scheinwerfer noch einmal auf die ursprüngliche Trilogie geworfen. Diese bekommt nämlich – 17 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Teils – eine Portierung auf die aktuelle und vergangene Konsolengeneration.Bereits ab heute sind die Spiele im Dreierpack unter dem Titelin den Online-Stores von Xbox und Microsoft erhältlich; alternativ könnt ihr die Spiele auch einzeln erstehen. Für die Konsolenportierung haben die Horror-Shooter mechanische Updates und ein paar optische Anpassungen bekommen.Nach einer, zwischenzeitlicher Beendigung der Entwicklung, erneuter Ankündigung und ungewisser Weiterführung des Projekts aufgrund des Ukraine-Krieges soll Stalker 2: Heart of Chornobyl in diesem Herbst erscheinen. Die ursprünglich nur auf dem PC erhältliche Trilogie aus S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl und Call of Pripyat kommt nun mit neuer Benutzeroberfläche, aktualisierten Schussmechaniken und verfeinerter Grafik auf die Konsolen.Mit künftigen Updates sollen die Versionen, die bei der Community auf dem PC stets beliebt war. Die Trilogie wird für die Last Gen, also PS4 und Xbox One veröffentlicht, soll aber mit Updates auf für die aktuelle Konsolengeneration optimiert werden, sodass sie auch dort visuell und technisch flüssig läuft.Das Paket mit allen drei Titeln kostet 39,99 Euro; einzeln können die Spiele für 19,99 Euro erworben werden. So können Konsolenspieler, die noch nicht in den Genuss der Open-World-Shooter-Reihe gekommen sind, die Wartezeit bis zu Stalker 2: Heart of Chornobyl verkürzen. Dies sollerscheinen und