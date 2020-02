Neverwinter: Infernal Descent: Stapellauf der Erweiterung auf PS4 und Xbox One

Neue Story basierend auf Baldur's Gate: Spieler werden in das Zentrum einer spannenden Geschichte rücken, die auf der offiziellen D&D-Tabletopkampagne Baldur's Gate: Descent Into Avernus basiert, wenn das Vallenhas-Anwesen aus Faerûn nach Avernus, der ersten Ebene der Neun Höllen, gerissen wird.

Descent Into Avernus: Die tapfersten Abenteurer Neverwinters werden die herausfordernde Endgame-Kampagne Höllenfahrt nach Avernus bestreiten, die Stufe-80-Charaktere direkt in die Hölle führt, um dort die Einwohner des Vallenhas-Anwesens vor den infernalischen Plänen der Erzteufelin Zariel zu bewahren.

Neue Neverwinter-Charaktere: Auf ihrer Höllenfahrt erhalten Spieler Unterstützung von zwei neuen Helden, dem Paladin Alric Vallenhas, einem einstmals rechtschaffenen Streiter des Lichts auf der Suche nach Erlösung, und der Bardin Etrien Sael, einer Beschützerin der Unschuldigen und treuen Gefolgsfrau der Familie Vallenhas.

Neue Abenteuerzone "Vallenhas": In dieser Zone werden Spieler die verwüsteten Landstriche um das Vallenhas-Anwesen erkunden, gegen die üblen Ausgeburten der Unteren Ebenen kämpfen und heroische Begegnungen bestreiten.

Neues Gewölbe "Infernalische Zitadelle": Dieses neue Endgame-Gewölbe, das sich in einer hoch über Avernus schwebenden Teufelszitadelle befindet, bietet eine epische Herausforderung, die die Fähigkeiten von Abenteurern auf eine harte Probe stellen wird.

Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC)

Perfect World und die Cryptic Studios haben das bereits im Januar für PC erschienene Infernal-Descent-Add-on zum Online-Rollenspiel Neverwinter am 25. Februar 2020 auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht . Dazu heißt es von den Machern: "Die neue Erweiterung führt Spieler Neverwinters zur Festung Vallenhas, über der eine bedrohliche pechschwarze Sphäre erschienen ist. Um die Pläne der Erzteufelin Zariel zu durchkreuzen und Hunderte von unschuldigen Seelen zu retten, begeben sie sich auf eine epische Reise, bei der sie auf die Hilfe von zwei neuen Helden, dem Paladin Alric Vallenhas und der Bardin Etrien Sael, sowie auf den Beistand von altbekannten und gleichsam unerwarteten Verbündeten bauen können.Im Laufe ihrer Höllenfahrt werden Neverwinters Helden eine neue Endgame-Kampagne für Stufe-80-Charaktere bestreiten, eine riesige Abenteuerzone mit zahlreichen heroischen Begegnungen erkunden und sich in ein neues herausforderndes Endgame-Gewölbe vorwagen, das sich in einer hoch über Avernus schwebenden Teufelszitadelle befindet. Außerdem erwarten sie noch viele weitere neue Inhalte, die von Descent Into Avernus inspiriert sind, wie etwa einzigartige Story-Instanzen, bisher unbekannte teuflische Feinde und natürlich auch neue Ausrüstung."Hier ein Überblick über die neuen Features:Letztes aktuelles Video: Infernal Descent - Launch Trailer PC