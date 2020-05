Neverwinter: Rage of Bel: Neue Story-Episode soll zur nächsten Erweiterung überleiten

Am 14. Mai 2020 haben Perfect World und die Cryptic Studios mit Rage of Bel einen neuen Story-Inhalt für das kostenlos spielbare Online-Rollenspiel Neverwinter auf PC veröffentlicht. PlayStation 4 und Xbox One sollen zu einem späteren Zeitpunkt bedient werden. Rage of Bel knüpft an die Handlung von Infernal Descent an und soll als Überleitung zur Geschichte der nächsten großen Erweiterung dienen. Sie sendet Spieler in den Kampf gegen den Erzteufel Bel und seine mächtigsten Kriegsherren: "Abenteurer, die das Glyphenwerk im Gebrochenen Wald repariert haben, sind dazu aufgerufen, Alrics Herausforderung anzunehmen und sich dem Orden der Spaltwächter anzuschließen. Was beinhaltet diese Herausforderung? Alric will, dass ihr ein Dunkles Glyphenwerk durchschreitet und diese neue Bedrohung bekämpft.Hinter dem Dunklen Glyphenwerk lauern die Gefahren von teuflischen Insurrektionen. Einer solchen Insurrektion Einhalt zu gebieten, ist recht simpel, besiegt jeden Teufel, der dort erscheint, bis sich ein Spalt auftut. Dann müsst ihr diesen Spalt nur noch versiegeln. Es könnte sein, dass ihr es dabei auch mit einem von Bels Kriegsherren zu tun bekommt. In einem solchen Fall müsst ihr euch auf einen heftigen Kampf gefasst machen. Der Abschluss einer Insurrektion bewirkt, dass kurz darauf eine neue stattfinden wird. Gleichzeitig wird auch der Fortschrittsbalken für Bels Zorn aufgefüllt. Sobald dieser Fortschrittsbalken voll aufgeladen ist, wird es euch möglich sein, Bel herauszufordern."Letztes aktuelles Video: Infernal Descent - Launch Trailer PC