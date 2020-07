Neverwinter: Avernus: Nächste große Erweiterung für das Online-Rollenspiel veröffentlicht

Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC) Screenshot - Neverwinter (PC, PS4, One) Screenshot - Neverwinter (PC, PS4, One) Screenshot - Neverwinter (PC, PS4, One) Screenshot - Neverwinter (PC, PS4, One) Screenshot - Neverwinter (PC, PS4, One) Screenshot - Neverwinter (PC, PS4, One) Screenshot - Neverwinter (PC, PS4, One)

Nach dem PC-Start am 30. Juni haben Perfect World und die Cryptic Studios die Avernus -Erweiterung zum kostenlos spielbaren Online-Rollenspiel Neverwinter am 28. Juli 2020 auch auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das mittlerweile 19. Add-on knüpft an die Handlung von Infernal Descent an und "führt diese zu ihrem Abschluss, während Spieler noch tiefer in das Ödland von Avernus, der ersten Ebene der Neun Höllen, reisen.Avernus wird neue und zurückkehrende Spieler auf eine spannende Reise senden, auf der sie am Steuer von infernalischen Kriegsmaschinen von einem Abenteuer zum nächsten rasen, die geheimnisvolle Vergangenheit der Erzteufelin Zariel aufdecken und erleben, wie sich ihre Aktionen direkt auf die Entwicklung der Spielwelt auswirken. Diese Erweiterung enthält zudem auch neue Story-Inhalte, die die Handlung der vorherigen Erweiterung abschließen, welche auf dem D&D-Tabletop-Abenteuer Baldur's Gate: Descent Into Avernus basiert."Letztes aktuelles Video: Avernus Launch Trailer PC