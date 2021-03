Neverwinter: Sharandar: Auftakt der Erweiterung auf PS4 und Xbox One

Am 16. März 2021 haben Perfect World und die Cryptic Studios die bereits im Februar für PC erschienene Sharandar-Erweiterung zum Online-Rollenspiel Neverwinter auch auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Zum Inhalt schreibt der Publisher: "Die neue Erweiterung von Neverwinter unterteilt sich in drei Episoden und versetzt Spieler in vollständig neue Versionen der Abenteuerzonen in der Feywild, die 2013 mit der Erweiterung Fury of the Feywild, eingeführt wurden. Besiegt geglaubte Feinde regen sich wieder und eine unheimliche Dunkelheit hat die Feywild und die uralte Elfenfestung Sharandar in ihren Bann gezogen. Drei üble Vetteln, die von der Macht der Elfen angelockt wurden, machen das Umland der Festung unsicher und haben verstreute Banden der überlebenden Streitkräfte des besiegten Fomorerkönigs Malabog und andere schreckliche Kreaturen, die lange Zeit von den Feenhöfen ignoriert wurden, um sich geschart.Im Verlauf der drei Episoden von Neverwinter: Sharandar werden Spieler sich dieser uralten Bedrohung entgegenstellen, um Sharandar wieder Frieden zu bringen. Während sie in jeder Episode die Dunkelheit zurückdrängen, werden sie miterleben, wie das Land sich zusammen mit der Story von Sharandar wandelt. Jede Phase wird dabei neue Features bieten, einschließlich visueller Überarbeitungen, zusätzlicher Story-Inhalte und Charaktere, riesiger Abenteuerzonen, herausfordernder Heldenhafter Belohnungen und epischer Belohnungen. (...) In Episode 1 werden neue und zurückkehrende Spieler in die Feywild aufbrechen, um das Verschwinden eines elfischen Würdenträgers in den Ruinen von Malabog zu untersuchen. Die Spieler Neverwinters müssen Hand in Hand arbeiten, um es mit den gefährlichen Kreaturen in den Ruinen aufzunehmen, die Feywild zu beschützen und der Dunkelheit die Stirn zu bieten."