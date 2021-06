Neverwinter: Sharandar: Letzte Episode der Erweiterung auf PC veröffentlicht, Konsolen folgen

Cryptic Studios und Perfect World Entertainment haben die dritte und damit finale Episode der Erweiterung Neverwinter: Sharandar veröffentlicht. Zunächst steht Episode 3: Der Scheußliche Hof lediglich auf dem PC zur Verfügung. Auf PS4 und Xbox One muss man sich dagegen noch bis zum 6. Juli gedulden.Und worum geht es im finalen Akt?"In Episode 3: Der Scheußliche Hof reisen Spieler in den Dunkelfeensumpf, um den fauligen Morast zu untersuchen, der von der mysteriösen dunklen Magie von Velma der Knochenschleiferin, einer heimtückischen Grünen Vettel und ihren Schwestern vom Scheußlichen Hof verdorben wurde. Nachdem die Iliyanbruen-Elfen und Spieler aus Neverwinter im Hexensumpf einen Sieg errungen hatten, sind froschartige Humanoide, die Grungs, in dieses Gebiet eingefallen und beanspruchen es nun für sich. Gleichzeitig hat eine Gruppe von aggressiven Dryaden, die unlängst von einer unbekannten Bedrohung aus dem Geheilten Hein vertrieben wurden, in diesem Sumpf Zuflucht gesucht. Um die Dunkelheit in Sharandar ein für alle Mal zu besiegen, müssen sich die Spieler zusammenschließen und die Rolle des Scheußlichen Hofs aufdecken."Der Abschluss der Erweiterung bietet u.a. eine neue Abenteuerzone, eine Schlacht gegen alle drei Vetteln, weitere Kopfgeldmissionen sowie zusätzliche Belohnungen.Letztes aktuelles Video: Der scheussliche Hof