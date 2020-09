Geheimakte 3: Adventure-Saga nun auch auf Switch komplett

Der vorläufige Abschluss der legendären Abenteuerserie von den Point-and-Click-Experten Animation Arts jetzt endlich auch für Nintendo Switch

8+ Stunden spannungsgeladene Mystery

Jede Menge abwechslungsreiche, anspruchsvolle Rätsel

Über 80 verschiedene Schauplätze

Komplette Sprachvertonung in Deutsch und Englisch

Screenshot - Geheimakte 3 (Switch) Screenshot - Geheimakte 3 (Switch) Screenshot - Geheimakte 3 (Switch) Screenshot - Geheimakte 3 (Switch) Screenshot - Geheimakte 3 (Switch) Screenshot - Geheimakte 3 (Switch)

Nach Geheimakte: Tunguska Geheimakte 2: Puritas Cordis und Geheimakte: Sam Peters haben Deep Silver und Animation Arts am heutigen 3. September 2020 auch Geheimakte 3 für Switch veröffentlicht, womit die Point'n'Click-Adventure-Reihe auf Nintendos Konsole nun ebenfalls komplett ist. Der Download via eShop kostet 14,99 Euro. Unseren Test des PC-Originals gibt's hier In der Spielbeschreibung heißt es: "Eigentlich sollte es der schönste Tag in Ninas Leben werden: die Hochzeit mit Max. Doch der Bräutigam wird vor ihren Augen unter Terrorismusverdacht verhaftet und verschwindet spurlos. Damit beginnt das bislang größte Abenteuer unserer Heldin, das sie diesmal nicht nur über Kontinente sondern in ihren Träumen auch durch die vergangene und zukünftige Weltgeschichte führt. Welch dunkles Geheimnis verbirgt sich hinter der Zahl Pi? Worum geht es in dieser jahrtausendealten Verschwörung, in die selbst Archimedes und Leonardo da Vinci verstrickt scheinen? Wer sind die geheimnisvollen Wächter, denen Nina bereits in der Tunguska-Region begegnet ist?Was vor vielen Jahren begann, findet nun ein Ende ... Oder besser gesagt vier verschiedene Enden. Der Ausgang der Geschichte liegt nämlich ganz in Ihren Händen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: gamescom DebütTrailer