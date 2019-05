Path of Exile: Aktualisierter Fahrplan für dieses Jahr und die ExileCon - 4Players.de

Neben der Ankündigung von Path of Exile: Legion und der Legion-Liga ( wir berichteten ) sowie der aufwändigen Überarbeitung des Nahkampfsystems ( wir berichteten ) hat Grinding Gear Games noch die Planung für das aktuelle Jahr von Path of Exile aktualisiert. Zusammen mit der Veröffentlichung von Legion am 7. Juni auf PC (am 10. Juni auf Konsolen) wird das Free-to-play-Hack-&-Slay in Zusammenarbeit mit Kakao Games komplett lokalisiert in Südkorea veröffentlicht. Die Südkoreaner werden auf den internationalen Servern spielen können.Für den 6. September 2019 ist die nächste Erweiterung 3.8.0 geplant. Vom 16. bis zum 17. November 2019 wird in Neuseeland die "ExileCon Fan Convention" stattfinden ( zur Website ). Die Veranstalter erwarten 1.500 bis 2.000 Teilnehmer und auch David Brevik, Max Schaefer und Erich Schaefer (die Mitbegründer von Condor; später Blizzard North) werden als Gäste vor Ort sein und u. a. Autogramme geben. Auf der Hausmesse sollen die Erweiterung 3.9.0 und die "Mega-Erweiterung 4.0.0" vorgestellt werden.Path of Exile 3.9.0 soll am 6. Dezember veröffentlicht werden. Es ist jedoch zu beachten, dass nach Version 3.9.0 nicht sofort 4.0 kommen wird, sondern erst 3.10.0. Die Veröffentlichung der "Mega-Erweiterung" ist somit noch weiter entfernt. Über die Inhalte der Mega-Erweiterung schweigen sich die Entwickler bisher aus.