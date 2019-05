Path of Exile: Legion: Details und Videos zur Überarbeitung des Nahkampfsystems und vieler Bosskämpfe - 4Players.de

Das oftmals als hakelig, plump und hölzern beschriebene Nahkampfsystem in Path of Exile soll mit Legion komplett überarbeitet werden. Fortan können Animationen jederzeit abgebrochen werden, was das Kampfgeschehen reaktionsschneller wirken lässt (Animation Cancelling).Bewegungsfähigkeiten werden nun ohne Pause aktiviert und für viele Klassen wurden neue, niedrigstufige Bewegungsfähigkeiten hinzugefügt, um schnell ausweichen zu können. Alle Nahkampfangriffe, die eine weite Trefferanimation bzw. einen großen Schwungradius haben, können nun auch mehrere Gegner treffen - und nicht bloß den anvisierten Gegner. Zudem wurde das gesamte Animationssystem überarbeitet. Es unterstützt nun die Verkettung von Animationen, dynamische Geschwindigkeitsanpassung sowie weitere Funktionen. Passend dazu wurden alle Nahkampffähigkeiten verbessert und besser ausbalanciert.Da man den Attacken der Gegner mit den neuen Ausweichen-Fähigkeiten in der Anfangsphase des Spiels ziemlich einfach aus dem Weg gehen kann, wurden alle Gegner und ihre Fertigkeiten in den frühen Kampagnenpassagen angepasst, damit nicht alles so einfach ist. Zusätzlich werden acht Karten aus dem "Atlas of Worlds" überarbeitet - inkl. Bosskämpfe (vor allem Coward's Trial). Einige der überarbeiteten Bosskämpfe sind in den folgenden Videos zu sehen.Die weiteren Verbesserungen mit Path of Exile: Legion rund um die Legion-Liga und Version 3.7.0 findet ihr hier