Path of Exile: Legion: Erweiterung mit Armee-Schlachten und Nahkampf-Überarbeitung startet um 22 Uhr auf PC - 4Players.de

Path of Exile: Legion wird heute um 22 Uhr auf PC veröffentlicht . Die große Erweiterung für das Free-to-play Action-Rollenspiel überarbeitet das Nahkampfsystem vollständig und führt die Legion-Herausforderungsliga ein, die sich um die Seelen von fünf berühmten Generälen und ihre Legionen/Armeen aus der Vergangenheit von Path of Exile dreht, die in einem zeitlosen Konflikt gefangen sind. Diese Generäle und Armeen können von den Spielern herausgefordert werden. Path of Exile: Legion bzw. Version 3.7.0 wird am 10. Juni auf PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen.Wie man die Events mit der Legion startet und welche Belohnungen mit Splittern, Incubation Items und Juwelen winken, könnt ihr hier nachlesen. Weitere Informationen zu dem überarbeiteten Nahkampfsystem sowie zu den Verbesserungen an den Bosskämpfen findet ihr hier Außerdem gibt es neue Build-Archetypen: "Der neue Gladiator-Archetyp kann zwischen der Blut- und der Sandhaltung wechseln, wodurch die Funktionsweise neuer und bereits verfügbarer Fertigkeiten dynamisch angepasst wird. Der neue Berserker-Archetyp mit überarbeiteter Rausch-Mechanik profitiert von neuen Fertigkeiten, die Rausch erzeugen und verbrauchen. Diese mächtigen Archetypen, samt ihrer neuen Fertigkeiten, eröffnen für viele andere Path of Exile Builds zusätzliche Möglichkeiten."