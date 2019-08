Path of Exile: Blight: Erweiterung mit Pilzbefall, Tower-Defense und mehr Auswahl - 4Players.de

Path of Exile: Blight ist die nächste Erweiterung (3.8.0) für Path of Exile. Sie umfasst die gleichnamige Challenge-League, drei überarbeitete Archetypen mit neuen Skills und Gegenständen, die Integration zweiter "Leagues" in das Hauptspiel und soll den Spielern mehr Möglichkeiten geben, zu entscheiden, welche Inhalte sie spielen wollen.In der Blight-Challenge-League trifft man auf Sister Cassia (NPC), die über einen "Pilzbefall" in der Spielwelt berichtet. Die Pilze können die Gedanken von in der Nähe befindlichen Gegnern übernehmen und müssen zerstört werden. Cassia hat ein Gerät gebaut, dass diese Pilze eindämmen kann, aber es benötigt Zeit für den Reinigungsprozess und muss bis dahin verteidigt werden.In jedem Gebiet wird es eine Blight-Begegnung geben, die an kleine Tower-Defense-Spielchen erinnern. Attackiert man den zentralen Pilz, erscheinen Ranken auf dem Boden, die zu einem Portal führen, aus dem Gegner spawnen. Die Gegner laufen diesen Ranken entlang und versuchen den Pilz zu beschützen - und sie greifen auch nur Charaktere an, die sich ihnen in den Weg stellen. Die Infizierten sind ungewöhnlich zäh und deswegen müssen Verteidigungstürme gebaut werden, um die spezifischen Schwächen der einzelnen Monster ausnutzen zu können. Es gibt mehrere Arten von Türmen, darunter solche, die Monster verlangsamen, Türme verstärken, Diener spawnen oder Elementarschaden verursachen. Es soll wichtig sein, die Rankenwege "zu lesen", um herauszufinden, welche Arten von Monstern kommen und eine Strategie entwickeln, um die Gegner möglichst effektiv auszuschalten. Die Aufstellung der Türme ist ebenfalls wichtig, damit die Türme so weit wie möglich einen Laufweg berühren und die Feinde verlangsamen. Während die Türme aktiv sind, mischt man sich in die Gefechte ein und bekämpft die Gegner direkt an der Front. Für jede Rankenspur, die man erfolgreich verteidigt, erscheint eine Truhe mit Belohnungen. Diese Blight-Begegnungen sind also eine Mischung aus der typischen Path-of-Exile-Action und einer kleinen Tower Defense.Bei den Blight-Begegnungen kann man spezielle Öle erhalten, die miteinander kombiniert werden können, um Gegenständen Eigenschaften zu verleihen. Sister Cassia verwendet eine Kombination dieser Öle, um Ringe oder Amulette "zu salben". Jede Kombination von Ölen ergibt ein anderes Ergebnis. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Es gibt insgesamt zwölf Stufen von Ölen, die immer seltener werden. Drei Öle eines Typs können beim Lieferanten kombiniert werden, um sie auf die nächsthöhere Stufe zu bekommen. Die Salbung verzaubert den Ring oder das Amulett. Es war bisher nicht möglich, Schmuck in Path of Exile zu verzaubern. Die Verzauberungen sollen dabei auf den bisherigen Eigenschaften des Gegenstands aufbauen.Darüber hinaus wird es besondere Blight-Maps für das Karten-Gerät mit speziellen Endgame-Herausforderungen geben. Neben überarbeiteten und neuen einzigartigen Gegenständen werden drei Archetypen überarbeitet: Necromancer (mehr Kontrolle über das Verhalten der Kreaturen; aggressiv, defensiv, Ziel direkt attackieren), Poison Assassin (Balance-Anpassung) und Mine Saboteur (neue Mechaniken für die Minen - zum Beispiel Kettenreaktionen).Der Endgame-Atlas wird ebenfalls überarbeitet. Es soll einfacher gemacht werden, die Missionen anzugehen, die zu den fünf Meistern (Einhar, Alva, Niko, Jun und Zana) führen. Abgesehen davon, dass die Betrayal- und Delve-Ligen weiter optimiert werden, sollen die Legion-Inhalte in das Hauptspiel übernommen werden. Auch die bisher wenig beliebten Synthesis-Inhalte sollen langsam eingebaut werden, angefangen mit den Bosskämpfen.In den vergangenen 18 Monaten hat sich die Anzahl an Spieler, die Path of Exile beim Start der jeweiligen Erweiterungen/Seasons gespielt haben, nahezu verdoppelt. Path of Exile: Legion war die bisher erfolgreichste Erweiterung, heißt es aus Neuseeland.Path of Exile: Blight wird am 6. September 2019 auf PC und am 9. September auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Vom 16. bis zum 17. November 2019 wird in Neuseeland die "ExileCon Fan Convention" stattfinden.. Die Veranstalter erwarten 1.500 bis 2.000 Teilnehmer und auch David Brevik, Max Schaefer und Erich Schaefer (die Mitbegründer von Condor; später Blizzard North) werden als Gäste vor Ort sein und u. a. Autogramme geben. Auf der Hausmesse sollen die Erweiterung 3.9.0 und die "Mega-Erweiterung 4.0.0" vorgestellt werden.