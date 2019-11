Path of Exile: Die ExileCon findet heute Abend statt: Erweiterungen 3.9.0 und 4.0.0 im Fokus - 4Players.de

An diesem Wochenende findet die ExileCon in Neuseeland statt, die erste Hausmesse von Grinding Gear Games, die sich ausschließlich auf das (Free-to-play) Action-Rollenspiel konzentrieren wird. Die zentralen Veranstaltungen werden live im Stream übertragen. Heute Abend um 21 Uhr beginnt die Pre-Show. Um 22 Uhr geht es mit der Hauptpräsentation (Keynote) weiter, in der mehrere große Erweiterungen wie 3.9.0 (Dezember 2019) und 4.0.0 (voraussichtlich Dezember 2020) angekündigt werden. Eine Live-Spieldemo mit einigen Inhalten aus der "Mega-Erweiterung" 4.0.0 ist ebenfalls geplant. Den Livestream bei Twitch und YouTube findet ihr hier . Den Zeitplan der Panels und Veranstaltungen könnt ihr hier nachlesen.