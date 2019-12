Path of Exile: Conquerors of the Atlas: Update 3.9.0 mit neuen Atlas-Mechaniken und Metamorph-Liga gestartet - 4Players.de

Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC) Screenshot - Path of Exile (PC)

"Beeinflusste seltene Gegenstände: Während ihr die Eroberer jagt, werdet ihr seltene Gegenstände mit einer der vier neuen Arten der Beeinflussung finden, die Modifikatoren aus besonderen Gruppen gewähren. Indem ihr die Macht von Sirus, dem Erwecker der Welten, benutzt, könnt ihr zwei beliebige beeinflusste Gegenstände verschmelzen und so einen Hybriden erschaffen, der Modifikatoren beider Gegenstände besitzt. Verwendet neue Arten besonderer Erhabener Sphären, um Modifikatoren aus den neuen Gruppen direkt zu euren bestehenden seltenen Gegenständen hinzuzufügen.

Überarbeitung der Bögen: In "Eroberer des Atlas" werden wir die Bögen in Path of Exile durchweg verbessern. Zusätzlich zu fünf neuen Gemmen mit Bezug zu Bögen haben wir alle Bogenfertigkeiten überarbeitet, einige Basistypen verbessert und den Schaden von Bögen während des Hochstufens erhöht. Fesselnder Pfeil ist eine neu eingeführte Utility-Fertigkeit, und die Sperrfeuer- und Pfeilnova- Unterstützungsgemmen erlauben es euch, eure vorhandenen Bogenfertigkeiten auf neue Weise anzupassen.

Ballisten: Fernangriffstotems wurden in Ballisten umbenannt, haben ein neues Erscheinungsbild und ihnen zugeordnete passive Fertigkeiten, die ihre Stärke und die Anzahl erhöhen, die ihr gleichzeitig unter Kontrolle haben könnt. Außerdem haben wir zwei neue Ballisten-Gemmen eingeführt, Artillerie-Balliste und Schrapnell-Balliste, die dazu beitragen, mehr Möglichkeiten zu bieten - sowohl für auf Ballisten spezialisierte Charaktere als auch für normale Bogennutzer, die ihr Arsenal erweitern möchten. "

Soeben ist die Erweiterung Path of Exile: Conquerors of the Atlas (Eroberer des Atlas) mit dem Update 3.9.0 für Path of Exile auf PC veröffentlicht worden - zusammen mit dem der Start Metamorph-Liga. Die Größe des Patches für die reguläre Version liegt bei ca. 5 GB und 12 GB für die Steam-Version. PlayStation 4 und Xbox One werden am 16. Dezember 2019 um 01:00 Uhr mit dem Update der neuen Liga versorgt.Version 3.9.0 beinhaltet neue Atlas-Mechaniken, fünf Endgame-Bosse, eine neue Klasse von Unterstützungsgemmen, die umfangreiche Überarbeitung der Bögen, die Umwandlung von Fernangriffstotems in Ballisten, neue Gegenstände und die Metamorph-Herausforderungsliga. Generell wird der Handlungsstrang von "War of the Atlas" weiter fortgeführt. Das Change-Log findet ihr hier . Wie gewohnt werden auch neue (kosmetische) Metamorph-Unterstützerpakete im Store angeboten "Die Regeln des Atlas haben sich geändert. Ihr startet jetzt in der Mitte und es stehen nur fünfzig Karten zur Verfügung. Um den Rest freizuschalten, müsst ihr die Eroberer besiegen und spezielle Wächtersteine erhalten, die in den Atlas eingefasst werden. Fasst einen dieser Wächtersteine in eine Region des Atlas ein, um sowohl die Stufe der Karten in dieser Region zu erhöhen als auch neue Karten zu enthüllen. Erhöht schließlich die Stufe des gesamten Atlas, sodass jede Karte eine Stufe zwischen 14 und 16 hat. Passt eure Strategie fortwährend an, indem ihr Wächtersteine spontan einfasst und wieder entfernt", erklären die Entwickler.Die neuen "Unterstützungsgemme Plus" sind verbesserte Versionen existierender Unterstützungsgemmen und auf Stufe Eins bereits mächtiger als die Stufe-20-Versionen derjeniger, die sie ersetzen. In "Eroberer des Atlas" wird es etwa 35 davon geben. Zusätzlich zu fünf neuen Gemmen mit Bezug zu Bögen wurden alle Bogenfertigkeiten überarbeitet, einige Basistypen verbessert und der Schaden von Bögen während des Hochstufens erhöht. Fesselnder Pfeil ist eine neue Utility-Fertigkeit, während es die Sperrfeuer- und Pfeilnova- Unterstützungsgemmen es erlauben, die Bogenfertigkeiten auf neue Weise anzupassen. Darüber hinaus enthält "Eroberer des Atlas" 16 einzigartige Gegenstände (12 von den Eroberern und vier, die ligaspezifisch sind) und 14 Weissagungskarten. Einen kleinen Einblick in die neuen Bosskämpfe bekommt ihr im folgenden Trailer:Zu den weiteren Neuerungen gehören:Wie alle anderen Erweiterungen enthält "Eroberer des Atlas" eine weitere Herausforderungsliga. In der Metamorph-Liga trifft man auf Tane Octavius (einen Meister der Alchemie), mit dessen Hilfe man Monster kombinieren und eigene Bosskämpfe erschaffen kann - die Schwierigkeit und die Belohnungen können selbst festgelegt werden. So können die Proben von Karten-Bossen im Endgame gesammelt werden, um Metamorphe zu erschaffen, die die Kräfte, Herausforderungen und Belohnungen mehrerer Bosse zu sehr gefährlichen Begegnungen vereinen."In jedem Gebiet der Metamorph-Liga wird Tane Proben von ausgewählten Monstern nehmen, die ihr getötet habt. Ruft Tane herbei, um eure Auswahl an Proben zu kombinieren und so einen beeindruckenden Metamorph-Gegner zu erschaffen, den es zu besiegen gilt. Jede Probe verleiht diesem Boss Fähigkeiten, der während der Begegnung wild von Erscheinungsbild zu Erscheinungsbild wechseln wird. Durch die sorgfältige Auswahl der Proben bestimmt ihr, welche Fähigkeiten der Boss erhält und welche Belohnungen euch erwarten. (...) Metamorph-Begegnungen können auch Katalysatoren fallen lassen, ein neuer Typ Währungsgegenstand, der euch Schmuck mit Qualität versehen lässt. Es gibt viele Arten von Schmuckqualitäten, jede davon einem Set von Modifikatoren zugeordnet. Die Qualität eines Schmuckstücks erhöht den Wert zugehöriger Modifikatoren auf dem Gegenstand und kann beim Anfertigen verbraucht werden, um die Wahrscheinlichkeit bestimmter Modifikatoren zu erhöhen."