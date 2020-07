Path of Exile: Mac-Version ist im September startklar

Grinding Gear Games hat bestätigt, dass die angekündigte Mac-Version von Path of Exile im September 2020 startklar sein wird. Sie wird zusammen mit der September-Erweiterung des Action-Rollenspiels erscheinen. Die Mac-OS-Fassung wird auf den Vulkan-Renderer setzen, der dann sehr wahrscheinlich seine Betaphase hinter sich lassen wird.Die weitere Jahresplanung hatten die Entwickler so geplant : "Unser Entwicklungszyklus dauert normalerweise 13 Wochen und wir veröffentlichen in dieser Zeit eine Erweiterung pro Saison. Die Erweiterungen entfallen auf den März, Juni, September und Dezember. Da auf die Harvest-Erweiterung 14 Wochen Entwicklungsarbeit entfallen sind, bedeutet dies, dass die Erweiterungen im September und Dezember erst recht spät in diesen Monaten erfolgen würden, wenn wir unseren Zeitplan nicht anpassen. Für die September-Erweiterung wäre das wahrscheinlich in Ordnung, aber für die Dezember-Erweiterung wäre es gefährlich nahe an Weihnachten (...) Um das mögliche Problem der Dezember-Erweiterung zu umgehen, sieht unser Plan vor, die September-Erweiterung 3.12 in 12 Wochen nach der Harvest-Erweiterung zu veröffentlichen. Es ist eine deutlich größere Liga als Harvest, also haben wir mit der Arbeit an dieser Erweiterung etwa einen Monat früher beginnen müssen. Wir sind dennoch davon überzeugt, dass wir innerhalb dieses Zeitfensters erfolgreich starten können. Das würde auch bedeuten, dass, wenn alles gut läuft, unsere Dezember-Erweiterung auch früher starten und mehr Raum vor der Ferienzeit lassen kann."Letztes aktuelles Video: Harvest Trailer