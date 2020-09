Path of Exile: Heist veröffentlicht: Diesmal geht man auf Raubzüge und klaut Artefakte mit NPC-Dieben

Für die PC-Version von Path of Exile ist heute die große Erweiterung "Heist" (v3.12) veröffentlicht worden - auch erstmalig für MacOS und im Epic Games Store. Die PlayStation 4 und Xbox One sollen am 23. September um 22 Uhr versorgt werden.Mit Heist überrascht Grinding Gear Games abermals mit kreativen Ideen für das Action-Rollenspiel, denn diesmal wird man in Begleitung von Schurken auf Raubzüge gehen und muss wertvolle Gegenstände stehlen, kann aber von Wachen und Co. entdeckt bzw. bekämpft werden.In der Heist-Liga wird man im neuen Gebiet "Rogue Harbour" auf allerlei zwielichtige Gestalten, Schurken und Diebe treffen. Mit ihrer Hilfe wird man Heists oder Raubzügen planen, bei denen man wertvolle Objekte oder Artefakte aus gut bewachten Arealen stehlen muss. Je nach ausgewähltem Raubzug heuert man einen Dieb an, der beim Knacken von Schlössern, dem Transport oder dem Entschärfen von Fallen behilflich sein wird. In dem Raubzug wird man also von einem Dieb begleitet, der einige Probleme aus der Welt schafft. Auf den Raubzügen trifft man auf Gegner als Wachposten, die man entweder ausschalten oder gezielt umgehen kann. Je mehr Gegner man ausschaltet, desto schneller steigt die Alarmstufe und sobald der Alarmbalken komplett gefüllt ist, werden alle Gegner auf die Präsenz des Spielers aufmerksam. Öffnet man auf dem Weg zum Ziel noch weitere Bonus-Kisten, steigt die Warnstufe zusätzlich an.Der Alarm wird ebenfalls ausgelöst, wenn man das Zielobjekt/Artefakt gestohlen hat. Danach muss man aus dem Level fliehen und sich rauskämpfen. Im Gegensatz zu anderen Leagues in Path of Exile hat man pro Heist nur ein Leben. Scheitert man also auf einem Raubzug, ist die Beute verloren und man muss einen neuen Raubzug in Angriff nehmen. Der Dieb als Begleiter ist "unverwundbar" (schließlich soll es keine Eskortmission sein), aber sein Fortschritt z.B. beim Schlossknacken wird zurückgesetzt, wenn er von Gegnern getroffen wird. Die 13 unterschiedlichen Diebe aus dem "Rogue Harbour" gewinnen übrigens an Erfahrung, verbessern ihre jeweiligen Fertigkeiten und können mit Gegenständen ausgestattet werden, damit man irgendwann auf einen "großen Raubzug" gehen kann. Die Mitstreiter wird man mit einer speziellen Heist-Währung (Markers) anheuern können und die Raubzüge selbst erschließt man durch Contracts/Verträge, die sich mit Modifikationen selbst herstellen lassen.Zu den Belohnungen der großen Raubzüge gehören u.a. Edelsteine mit alternativen Qualitäten, experimentelle Basistypen von Gegenständen, spezielle Heist-Verzauberungen und "Replica Unique Items". Dies sind alternative Versionen von bestehenden einzigartigen Gegenständen, die eine andere Eigenschaft oder Spielstil-Modifikation bieten. Heist ist das erste Spielsystem in Path of Exile, bei dem man die Belohnungen vor dem Abschluss der Begegnung auswählen kann (da sich das Raubzug-Ziel auswählen lässt), aber Gefahr läuft, diese nicht zu erhalten, wenn man die Beute nicht in Sicherheit bringen kann. Nahezu alle Heist-Elemente sind an Gegenstände gebunden und können gehandelt werden.