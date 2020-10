Path of Exile: Nächste Erweitung wird wegen der Cyberpunk-2077-Verschiebung verschoben

Grinding Gear Games hat die Veröffentlichung der nächsten Season bzw. Erweiterung für Path of Exile ab 19,98€ bei kaufen ) auf Januar 2021 verlegt. Eigentlich sollte die 3.13-Erweiterung am 11. Dezember 2020 erscheinen, aber die Verschiebung der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 veränderte den Plan des Studios aus Neuseeland. Sie wollen den Spielern mit dieser Entscheidung entgegenkommen, auch wenn unklar ist, wie groß die Überschneidungen zwischen potenziellen Cyberpunk-2077-Spielern und Path-of-Exile-Nutzern ist. Grinding Gear Games : "Ursprünglich hatten wir den 11. Dezember als Starttermin für unsere 3.13-Erweiterung ins Auge gefasst. Wie wir letzte Woche diskutiert haben, gibt uns unsere neue Entwicklungsmethode die Zuversicht, dass wir dieses Datum mit einer qualitativ hochwertigen Erweiterung erreichen können. Gestern hat CD Projekt Red angekündigt, dass Cyberpunk 2077 nun am 10. Dezember veröffentlicht wird. Wir wollen euch nicht in die Lage versetzen, zwischen diesen beiden Spielen wählen zu müssen, weshalb wir beschlossen haben, ihnen den Vortritt zu lassen und die Veröffentlichung von Path of Exile 3.13 auf Januar zu verschieben. Wir gehen immer noch davon aus, dass wir bis Anfang/Mitte Dezember 3.13 fertigstellen werden. Der Umfang dieser Erweiterung wird unverändert bleiben. Zusätzlich werden wir wie geplant mit der Arbeit an der Erweiterung 3.14 beginnen.""Damit ihr in den Weihnachts-/Neujahrsferien trotzdem interessante Path of Exile-Inhalte spielen könnt, planen wir mindestens eine mehrwöchige Veranstaltung (zum Beispiel Flashback). Wir werden Einzelheiten dieser Veranstaltung(en) bestätigen, sobald wir den Plan fertiggestellt haben. Während diese Verzögerung unseren Entwicklungszeitplan hoffentlich nicht beeinträchtigt, wird sich unser Veröffentlichungszeitplan im Laufe des Jahres 2021 wahrscheinlich ein wenig ändern. Wir werden Einzelheiten dazu bekannt geben, sobald wir mehr Informationen über diese Termine haben und ebenfalls mit der Ankündigung von 3.13 herausgeben."Es bleibt zu hoffen, dass die Entwickler die zusätzliche Zeit auch dafür nutzen (können), dass die nächste Erweiterung mit weniger Bugs als die aktuelle Heist-Liga zu kämpfen hat.Letztes aktuelles Video: Heist NPCSkills