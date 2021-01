Path of Exile: Echoes of the Atlas ist die bisher erfolgreichste Erweiterung für das Action-Rollenspiel ( Free-to-play ) von Grinding Gear Games.Chris Wilson (Mitbegründer): "Echoes of the Atlas ist die bisher erfolgreichste Erweiterung von Path of Exile geworden. Wir freuen uns sehr, dass wir nach über 30 Veröffentlichungen von Erweiterungen im Vierteljahres-Rhythmus seit 2013 immer noch neue Rekorde bei den Spielerzahlen aufstellen können. Es zeigt uns, dass sich unsere Entwicklungsmethoden in die richtige Richtung bewegen, während wir an der Fertigstellung von Path of Exile 2 arbeiten."Weitere Details zur jüngsten Erweiterung findet ihr hier . Path of Exile 2 wird übrigens sehr wahrscheinlich nicht mehr 2021 erscheinen ( wir berichteten ).Path of Exile: Echos des Atlas (3.13.0) ist am 16. Januar auf PC veröffentlicht worden. Die Konsolen wurden am 20. Januar versorgt. Als die Erweiterung auf PC veröffentlicht wurde, verzeichnete Grinding Gear Games 265.250 gleichzeitig aktive Spieler. Path of Exile war zu diesem Zeitpunkt das viertbeliebteste Spiel auf Steam. Seit dem Launch von Echoes of the Atlas stiegen die Spielerzahlen um elf Prozent und sind aktuell höher als bei Path of Exile: Delirium, der bisher erfolgreichsten Erweiterung. Der bisherige Höchstwert wurde während des ersten Lockdowns erzielt. Die Livestream-Vorstellung von Echoes of the Atlas verfolgten fast 300.000 Spieler gleichzeitig und insgesamt schalteten 782.000 Unique Viewer ein.Letztes aktuelles Video: Echoes of the Atlas Official Trailer