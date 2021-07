Path of Exile: Expedition Challenge League, Path of Exile: Royale und Balance-Anpassungen

Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One) Screenshot - Path of Exile (PC, PS4, One)

Path of Exile: Expedition ist für PC und Mac veröffentlicht worden ( Überblick ). PlayStation 4 und Xbox One werden am 28. Juli versorgt. Im Vergleich zur vorherigen League (Ultimatum) verlief der Launch relativ reibungslos.Die große (kostenlose) Erweiterung umfasst die Expedition Challenge League und die Rückkehr des einst als Aprilscherz gedachten Battle-Royale-Modus (Path of Exile: Royale) in ausgebauter Form. Dieser Modus wird aber nur am Wochenende spielbar sein. Außerdem werden teils drastische Balance-Anpassungen vorgenommen, um die Stärke der Spieler und die allgemeine Herausforderung zu verbessern - was von viel Kritik begleitet wurde, aber das war den Entwickler ebenfalls bewusst ( Statement ).In Path of Exile: Expedition bzw. der Expedition Challenge League treffen die Spieler auf die Kalguur, die nach Wraeclast gereist sind, um in die Fußstapfen ihrer Vorfahren zu treten und ihre verlorenen Artefakte zurückzuholen. Die Spieler werden von den Neuankömmlingen gebeten, dabei zu helfen, diese Artefakte von markierten Expeditionsorten zu bergen. Dazu muss man (strategisch) eine Kette von Sprengsätzen an diesen Orten platzieren und zur Detonation bringen, um die Überreste der gefallenen Kalguur auszugraben, die sich als untote Armee erheben und besiegt werden müssen. Abermals wird man sich aussuchen können, wie viele Sprengsätze wo platziert werden und dadurch die Schwierigkeit bzw. die Belohnungen (uralte Runenartefakte) beeinflussen können. Im Vergleich zu anderen Ligen sollen die Kämpfe in nicht so "engen" Arenen stattfinden. Diese Runenartefakte wird man bei vier (neuen) NPC-Händlern verkaufen können, wobei jeder Händler sich auf einen speziellen Handelsstil spezialisiert hat (z.B. Feilschen, Glücksspiel etc.).Zudem wird man Logbücher entdecken können, die zur Maximierung ihres Wertes und Schwierigkeitsgrades " gecraftet" oder mit anderen Spielern gehandelt werden können. Dannig (Chefhändler) kann diese Chroniken ebenfalls nutzen, damit die Spieler die in den Logbüchern beschriebenen Orte erreichen können. Bei diesen (größeren) Expeditionen müssen längere Reihen von Sprengsätzen platziert und Bosse besiegt werden.Außerdem wurden 19 neue Skill- und Support-Gems eingebaut, die neue Möglichkeiten für einzigartige und teils ungewöhnliche Spielstile ermöglichen sollen. Die Entwickler sind der Ansicht, dass für fast jeden Charaktertyp etwas dabei sein soll. Das Flask-System wird in dem Zusammenhang auch komplett überarbeitet und mehr Flexibilität bieten - und weniger zu monotonen Klick-Aufgaben verkommen. Last but not least werden "deutliche" Anpassungen an dem Schwierigkeitsgrad vorgenommen, um das grundlegende Spielgeschehen (gerade zu Beginn) herausfordernder zu gestalten. Im gleichen Atemzug soll das Thema "Power Creep" angegangen werden, schließlich werden die Spieler-Charaktere von Erweiterung zu Erweiterung immer mächtiger. Chris Wilson erwartet in dem Kontext einigen Gegenwind von den Spielern.Der ursprünglich als Aprilscherz (2018) gestartete Battle-Royale-Modus (Path of Exile: Royale) feiert seine Rückkehr, und zwar in komplett überarbeiteter Form. So wird dieser Modus über eine spezielle Ausbalancierung getrennt vom Hauptspiel verfügen - z.B. einen Royale-spezifischen Skilltree, Low-Level-Versionen von Skill-Gems und einzigartige Gegenstände für das Endgame. Zuschauermodus, Interface, Leaderboards und das Gelände der Royale-Karte wollen die Entwickler ebenfalls verbessert haben. Die erste Royale-Runde beginnt heute Abend und soll dann 48 Stunden dauern. Im weiteren Verlauf der Expedition-Liga soll der Spielmodus jeweils an den Wochenenden zur Verfügung stehen.Die letzte Liga (Ultimatum) wird vorläufig nicht in das Hauptspiel übernommen. Die Entwickler wollen erst noch Verbesserungen vornehmen.