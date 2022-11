Path of Exile: Neuer Modus Ruthless bringt den Grind ins Extreme

Anzahl der Itemsdrops wird massiv reduziert – es kann sein, dass ihr bis Akt 4 kommt und noch keinen einzigen Ring gefunden habt

Ringe, Amulette, Gürtel und Edelsteine können nicht mehr bei Händlern gekauft werden

Crafting-Materialien werden ebenfalls drastisch reduziert und manche Crafting-Optionen sogar ganz entfernt

Edelsteine erhalten viel weniger Erfahrungspunkte, wodurch es länger dauert, ihr Level zu erhöhen

fast alle Bewegungsfähigkeiten werden deaktiviert

ab Stufe 68 gibt es einen Erfahrungspunkte-Malus, wodurch ihr noch länger für einen hochstufigen Charakter benötigt

Flaschen, Lebenspunkte und Mana werden nicht automatisch aufgefüllt, wenn ihr eine Stadt oder euer Versteck betretet – Händler, die normalerweise Flaschen verkaufen, können diese für euch auffüllen

Hardcore-Ruthless-Charaktere werden nicht automatisch zu einem Standardcharakter nach ihrem Tod, sondern für immer gelöscht

Ruthless: Alpha-Test soll bald starten

Aber was heißt das denn nun genau? Der neue Spielmodus in Path of Exile zeichnet sich durch eine hohe Schwierigkeit und wenigen Itemdrops aus, wodurch sich das Action-Rollenspiel von Anfang an wie das Endgame anfühlen soll.Im Detail werden euch in Ruthless die folgenden Änderungen begegnen, wie die Entwickler in ihrer Ankündigung ausführen Hinzu kommen noch weitere Detailänderungen, die speziell im Ruthless-Modus gelten. Beispielsweise ist der Loot für alle Spieler in einer Sitzung sichtbar und nicht speziell auf einzelne Mitglieder ausgerichtet.Das Ziel von Ruthless ist laut Grinding Gear Games, dass sich jeder kleine Fortschritt wie ein Sieg anfühlen soll. Jeder neue Gegenstand soll sofort das Potenzial besitzen, euch auf der Stelle viel stärker zu machen und das Erreichen späterer Kampagnenakte sei bereits ein Erfolg. Ruthless sei zudem ein Experiment und man ist gespannt darauf, wie dieses bei der Community ankommt.Bevor Ruthless voraussichtlich mit Update 3.20 im Dezember erscheint, veranstaltet Grinding Gear Games noch einen Alpha-Test. Dieser soll aber nur in einem kleinen Umfang stattfinden. Wer interessiert ist, kann sich über ein spezielles Google-Dokument dafür anmelden.Nach der Alpha ist Ruthless aber noch nicht fertig, selbst wenn der Modus dann schon Teil von 3.20 sein wird. In der Anfangszeit soll Ruthless weiterhin als Beta laufen, bei dem die Entwickler auch zwischendurch noch größere Änderungen vornehmen können. Einen genauen Releasetermin gibt es aber derzeit noch nicht.