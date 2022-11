Dark Souls: Nightfall-Mod soll nach Elden Ring nun noch größer werden

Dark Souls: Entwickler-Update zur Nightfall-Mod

Was erwartet euch in der Nightfall-Mod?

Während From Software noch immer keinen Elden Ring-DLC angekündigt hat, haben es sich einige Fans mit der Nightfall-Mod zur Aufgabe gemacht, ein brandneues Dark Souls-Erlebnis zu liefern.In einem Update teilte Entwickler Grimrukh nun Details zum aktuellen Fortschritt, verriet, an welchen Ecken man sich noch verbessern will und wie man Demo-Feedback implementiert. Außerdem erzählte er, dass Nightfall noch eine ganze Ecke größer werden soll.Der Grund dafür liegt tatsächlich bei Elden Ring : Die Größe von From Softwares Open World-Meisterwerk, die Vielfalt und Zahl der Bosse und der dahingehende Anspruch haben das Team hinter der Nightfall-Mod zu neuen Höhenflügen motiviert:„Der Maßstab von Nightfall hat sich ein bisschen ausgeweitet. Es ist schwieriger und schwieriger für uns geworden, den Gedanken zu akzeptieren, [Nightfall] mit Ecken und Kanten wie altmodischen Lichtkarten, hakeligen Animationsübergängen und linearen Quests zu veröffentlichen, besonders verglichen mit den Standards, die Elden Ring gesetzt hat.“„Wir versuchen wirklich, unsere Bosskämpfe auf ein neues Level zu bringen. Es ist rückblickend leicht zu vergessen, aber viele Bosse in Dark Souls 1 haben wortwörtlich nur fünf oder sechs Angriffsanimationen. Wir versuchen definitiv nicht alles von Elden Rings Bossdesign zu adaptieren, aber wir konzentrieren uns auf […] interessanteres Gameplay und gedenkwürdige Momente, im Vergleich zu dem, was wir ursprünglich stillschweigend als Platzhalter-Inhalte bezeichnet haben.“Dark Souls: Nightfall gehört wohl ohne Zweifel zu einem der ambitioniertesten Mod-Projekte überhaupt und soll eine brandneue Erfahrung für From Software-Fans bieten. Als inoffizielles Sequel erzählt es die Geschichte von Dark Souls weiter und hat daher neue Charaktere, Bosse und eine neue Welt im Schlepptau – auch, wenn man dabei viel mit den Assets des ursprünglichen Spiels arbeitet.Nach mehreren Verschiebungen gibt es gegenwärtig keinen konkreten Release-Termin, dafür können interessierte Fans auf der offiziellen Website des Entwicklers oder auf NexusMods eine kostenlose Demo herunterladen. Wer über die Entwicklung der Mod auf dem Laufenden bleiben will, sollte dem Twitter-Kanal von Entwickler Grimrukh regelmäßige Besuche abstatten.