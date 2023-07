Dark Souls: Anime-Serie von Netflix angeblich bereits in Arbeit

Netflix arbeitet Berichten zufolge an einem Dark Souls-Anime: Das wissen wir bereits

Es sieht ganz danach aus, als hätte, neben der äußerst erfolgreich angelaufenen-Serie, noch eine weitere Adaption eines Videospiel-Hits auf Lager. Denn Berichten zufolge ist ein waschechterbereits in Arbeit.Damit würde man sich einer cineastischen Umsetzung des eher düsterenvonerfolgreicher Trilogie annehmen – und Fans der beliebten japanischen Zeichentrick-Produktionen gleich doppelt glücklich machen.GiantFreakingRobot zufolge , soll der Dark Souls-Anime exklusiv für Netflix produziert werden und den Quellen nach zunächst auf den Ereignissen desbasieren. Noch ist nichts offiziell angekündigt, allerdings konnte das Portal bereits in der Vergangenheit mit der korrekten Vorhersage diverser anderer Film- und Serientitel punkten, weswegen dieauch dieses Mal nicht aus der Luft gegriffen zu sein scheinen.So verriet man beispielsweise bereits vorab, welche Rolle Karl Urban im kommenden-Film spielen wird. Sollten sich die Vermutungen bewahrheiten, so hätte Netflix, abgesehen von der bereits angesprochenen Anime-Adaption von, neben: Nocturne nun noch eine weitere Animationsserie im Repertoire seines Streaming-Aufgebots.Doch damit nicht genug, denn mit der animierten-Adaption, die unter dem Titel Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix veröffentlicht werden soll, steht bereits ein weiterer Videospiel-Vertreter in den Startlöchern. Jener dürfte uns letzten Informationen zufolge noch in diesem Herbst erwarten.Während aktuell noch, heißt es bereits Abschied nehmen:, sondern Tribute von Panem-Star Liam Hemsworth streift sich das Gewand des Helden über.Letztes aktuelles Video: Die 10 besten SoulsLikes PUR