Dark Souls: Neue Pixel-Mod verleiht dem Action-Rollenspiel einen körnigen Retro-Look

Dark Souls: Neue Mod verwandelt das Spiel in ein Pixel-Paradies

Seit dem Release vonkräht keiner mehr nach? Von wegen! Das wegweisende Action-Rollenspiel von From Software erfreut sich immer noch reger Beliebtheit.Fans zeigen ihr anhaltendes Interesse an Dark Souls aber nicht nur mit erneuten Abenteuern durch die abweisende Welt von Lordran, sondern auch durch eigene Projekte.verwandelt das Spiel nun in eine pixelige Zeitreise, die man mit Fug und Recht als Demastered bezeichnen kann und die in Sachen Optik dasbildet.Hobby-Entwickler thegreatgramcracker hat mit derdem ganzen Spiel nämlich eine grobkörnige Generalüberholung spendiert, um Dark Souls ein „unterhaltsames, wenn auch etwas verfluchtes, Retro-Gefühl“ zu verleihen. Auf der entsprechenden Nexusmods-Seite bewirbt er sein Projekt mit den Worten: „Erlebt Dark Souls wie noch nie zuvor, mit frischer Optik im gesamten Spiel!“Damit das gelingt, hat er From Softwares Erfolgshit ordentlich auf links gekrempelt:wurden in eine Pixel-Optik verpackt. Gleiches gilt natürlich für euren ausgewählten Untoten und den Gegnern, die sich euch auf eurer Reise entgegenstellen. Darüber hinaus hat er sogar dieund der Soundeffekte nach unten geschraubt, damit die Spielerfahrung auch auditiv zu der neuen virtuellen Raufasertapete von Dark Souls passt.Falls ihr From Softwares Epos also schon immer mal mit einererleben wollt, als wäre das Spiel nochmal gute 15 Jahre früher erschienen, ist jetzt eure Chance gekommen. Beachtet aber, dass die Modfunktioniert und ihr dem Online-Bereich des Spiels lieber fernbleiben solltet, um nicht einen möglichen Ban zu riskieren.Auf der Nexusmods-Seite von Ersteller thegreatgramcracker findet ihr eine, die euch erklärt, wie ihr sie auf eurem Rechner installiert. Wie der begeisterte Dark Souls-Fan dort anmerkt, ist sein Projekt übrigens vollständig ohne die Nutzung von künstlicher Intelligenz, sondern in reiner „Handarbeit“ entstanden., dessen Macherin unlängst denbekanntgab.