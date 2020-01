Phantasy Star Online 2: Beta startet Anfang Februar auf Xbox One

Mark your calendars, Arks! The Closed Beta Test starts Friday, February 7th! For more information, visit https://t.co/IHUw4Nww0J pic.twitter.com/UEk5AoVNpt



— Phantasy Star Online 2 (NA) (@play_pso2) January 27, 2020

Der Startschuss für die geschlossene Beta von Phantasy Star Online 2 fällt am 7. Februar. Das hat SEGA nach Angaben von DualShockers angekündigt. Aufgrund der Zeitverschiebung wird man in Europa allerdings erst am 8. Februar ab 2 Uhr morgens loslegen können. Zunächst ist die Beta ausschließlich auf Xbox One verfügbar und soll sich lediglich über etwa 24 Stunden erstrecken. Ein Vorab-Download wird für registrierte Teilnehmer bereits ab dem 3. Februar möglich sein. Voraussetzung für den Zugang zur Beta ist außerdem, sich dem Xbox Insider Programm angeschlossen zu haben.Innerhalb der Beta soll man einige Missionen absolvieren dürfen, die im Spiel als "Urgent Quests" bezeichnet werden. Sie tauchen nur zu bestimmten Zeiten während der Beta auf. Darüber hinaus bekommen Teilnehmer auch diverse Belohnungen fürs Mitmachen oder den Abschluss bestimmter Quest. Außerdem soll man sich im Rahmen der Beta auch diverse Live-Konzerte anschauen dürfen.Letztes aktuelles Video: TGS-Teaser