Silent Hill - Movie: Christophe Gans arbeitet an einem neuen Film und Verfilmung von Fatal Frame

Regisseur Christophe Gans arbeitet nach eigenen Angaben an einem neuen Film der Konami-Marke Silent Hill. Dies hat er nach Angaben von PC Gamer im Gespräch mit der französischen Webseite Allocine bestätigt. Zumindest ist er der Ansicht, es sei Zeit für eine neue Verfilmung. Auch bei Konami spielt man derzeit offenbar mit dem Gedanken , mehrere Projekte rund um Silent Hill in Angriff zu nehmen, nachdem das viel versprechende Silent Hills mit Norman Reedus nach dem Weggang von Hideo Kojima zusammen mit dem Vorgeschmack "P.T." eingestampft wurde.Gans führte bereits beim ersten Silent-Hill-Film aus dem Jahr 2006 Regie und lieferte eine ordentliche Umsetzung des Stoffs und der typischen Atmosphäre für die große Leinwand ab ( zur Filmkritik ). Nach kreativen Differenzen mit den Produzenten weigerte er sich aber, 2012 auch beim Nachfolger Silent Hill: Revelation auf dem Regiestuhl zu sitzen, weil sie seiner Meinung nach zu sehr den actionlastigen Verfilmungen von Resident Evil nacheifern wollten.Darüber hinaus arbeitet Gans an einer zweiten Videospiel-Verfilmung mit Horror-Szenario: Fatal Frame bzw. Project Zero. Dazu sagt er: "Der Film wird in Japan spielen. Mir ist es besonders wichtig, nicht die Wurzel des Spiels mit seinem Szenario rund um ein japanisches Spukhause zu entfernen."Beide Filme sind bisher weder offiziell angekündigt noch gibt es Termine für den vorgesehenen Kinostart.Letztes aktuelles Video: Trailer deutsch