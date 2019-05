DOTA 2: Battle Pass für "The International 2019" steht bereit - 4Players.de

Alle Jahre wieder: Der Dota 2 Battle Pass für "The International 2019" steht zum Kauf bereit. Der Battle Pass umfasst einen neuen Spielmodus (noch nicht verfügbar), lebendige Türme, Verbrauchsgüter, eine Mentor-Herausforderung und viele "exklusive Belohnungen". Eine ausführliche Vorstellung der Inhalte findet ihr hier "Begeben Sie sich auf die Dschungelexpedition, treten Sie im kommenden Spielmodus 'Rache der Mo'rokai' an oder meistern Sie andere Herausforderungen und Errungenschaften, um Ihr Battle-Level zu erhöhen und mehr und mehr mystische Belohnungen freizuschalten. Durch den Einsatz von Wettmarken können Sie sogar in Ihren wöchentlichen Partien weitere Battle-Points sammeln. Der jährliche Ruf des Abenteuers erschallt. Zu erobern gilt es unter anderem das neue Terrain 'Überwuchertes Imperium', einen aufwertbaren Kurier, den Prestige-Gegenstand 'König der Kolosse' für Tiny, das Arcana 'Planetenfall' für Earthshaker, das waffenlose Gegenstandsset 'Axe entfesselt' sowie vieles mehr."Wie gewohnt fließen 25 Prozent der Battle-Pass-Erträge in das Preisgeld von "The International 2019". Aktuell liegt der Preisgeldtopf bei knapp 5 Mio. Dollar. Der Battle Pass (Level 1) kostet 9,99 Dollar. Für einen Stufe-50-Pass zahlt man 29,35 Dollar. Für einen Stufe-100-Pass werden 44,99 Dollar fällig.Letztes aktuelles Video: The Dueling Fates