Gothic 2: Rollenspiel-Klassiker offenbar für Nintendo Switch in Entwicklung

Gothic 2: Ein ziemlich eindeutiges Bild





With the year coming to an end, we want to thank each and every single one of you for your overwhelming support. Gothic wouldn’t have become what it is today without all of you.



Happy New Year, Nameless Heroes! May the coming years be full of surprises. pic.twitter.com/sgMNAtVwLs



— Gothic Game (@gothicthegame) December 30, 2022

THQ Nordic und die Gothic-Pläne

Über 20 Jahre ist es her, da gelang Piranha Bytes mit Gothic 2 ein echter Meilenstein der Rollenspiel-Geschichte. Den gibt es bislang nur auf dem PC, aber das könnte sich 2023 ändern.In einem Tweet deutet Publisher THQ Nordic an, dass womöglich Gothic 2 in Zukunft auf der Nintendo Switch erscheinen könnte. Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher aber nicht.Grundlage für die aktuellen Spekulationen ist ein Tweet des offiziellen Gothic-Kanals vom 30. Dezember 2022. Dort bedankt sich das Team für die Treue der Fans, denn ohne diese wäre Gothic als Marke nie so weit gekommen. Außerdem wünscht man alle namenslosen Helden ein frohes, neues Jahr."Mögen die kommenden Jahre voller Überraschungen sein" heißt es in dem Tweet abschließend. Darunter ein Bild von einer Figur aus Gothic, die auf ihren Armen eine Nintendo Switch trägt.Als wäre das nicht schon Hinweis genug, ist auf dem Display der Nintendo-Konsole eine wohlbekannte Szene zu sehen. Der namenslose Held aus Gothic 2 spricht dort mit Xardas zu Beginn des Rollenspiels.Eine Veröffentlichung von Gothic 2 auf der Nintendo Switch wäre auf jeden Fall ein Novum. Bisher können interessierte Spieler den Klassiker von Piranha Bytes nämlich nur auf dem PC spielen. Eine Konsolenversion der originalen Gothic-Trilogie existiert nicht. Erst das kommende Remake von Gothic wird das ändern. Das entsteht derzeit beim spanischen Entwickler Alkimia Interactive unter der Aufsicht von THQ Nordic und ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S angekündigt. Von der Nintendo Switch war bislang nicht die Rede.Gut möglich, dass THQ Nordic dennoch die Rollenspiel-Reihe auf Nintendos Hybridkonsole bringen möchte und dafür mindestens Gothic 2 portiert. Eine Ankündigung diesbezüglich abseits des Tweets gibt es jedoch noch nicht.