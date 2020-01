Kingdom under Fire: The Crusaders: Xbox-Strategiespiel wird nach 16 Jahren für den PC umgesetzt

Im Test für die Original-Xbox bescheinigte Mathias der Action-Strategie Kingdom Under Fire: The Crusaders einen "optisch eindrucksvollen Mix aus Action und Strategie mit Tiefgang". 16 Jahre später dürfen endlich auch PC-Spieler die Qualitäten des Titels nachprüfen, da laut pcgamer.com unter Bezugnahme auf Blueside.net ) in absehbarer Zukunft eine Umsetzung erscheint.Das Spiel versetzt die menschliche Allianz in den Kampf gegen die Dark Legion, und zwar in form von Echtzeit-Gefechten um die Kontrolle von Bersia. Spieler übernehmen wahlweise die Kontrolle über zwei Nationen beider Seiten, wobei sie Armeen und einzelne Helden befehligen. Die PC-Umsetzung bekommt die neue komplette Maus- und Tastatur-Unterstützung. Alternativ darf man auch hier zum Controller greifen (auch wenn es sich diesmal nicht um das wuchtige Exemplar der Original-Xbox handelt).Zusätzlich gibt es natürlich "HD-Auflösungen", davon abgesehen soll der Titel aber das Original-Spielgefühl widerspiegeln. Ein Release-Datum gibt es noch nicht, Entwickler Blueside schätzt aber in etwa einen Start im ersten Quartal 2020 ab.